El clásico del fútbol peruano dejó un punto de quiebre en el Torneo Apertura tras la victoria por 1-0 de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima. En un partido de alta tensión, el conjunto crema logró capitalizar la oportunidad más clara que generó, llevándose tres puntos de oro en el Monumental. Este resultado no solo rompió el invicto de los íntimos en lo que va del certamen, sino que también apretó la parte alta de la tabla de posiciones, encendiendo la lucha por el campeonato.

Tras el pitazo final, Paolo Guerrero compartió sus conclusiones sobre el desarrollo del juego. El delantero nacional afirmó que, a su juicio, Alianza Lima fue superior en el trámite dentro de la cancha y que la ‘U’ simplemente supo aprovechar la única situación de gol concreta que tuvo a su favor. Para el capitán blanquiazul, el dominio territorial y la propuesta ofensiva de su equipo no se vieron reflejados en el marcador final, dejando una sensación de amargura en la tienda victoriana.

“Un partido muy equilibrado, nos vamos con bronca porque nos hayan hecho ese gol, en realidad no corríamos ningún riesgo, no había peligro. Nada, a seguir trabajando, nos vamos con bronca porque pudimos haber tenido un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos, creo que no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar, encontrar a los jugadores libres”, declaró en caliente el ‘Depredador’.

En base a lo que dice Guerrero, Alianza Lima desperdició dos ocasiones inmejorables para ponerse al frente en el marcador. Kevin Quevedo fue el protagonista de dos ‘mano a mano’ que pudieron cambiar la historia del clásico: en el primer tiempo, el guardameta Miguel Vargas tuvo una reacción rápida para atajar su disparo, mientras que en la segunda mitad, el atacante no estuvo fino y envió su remate fuera. Estos errores en la definición terminaron costándole caro a los íntimos, que por primera vez en el torneo se quedaron con las manos vacías.

La mala fortuna para los dirigidos por Pablo Guede también se hizo presente mediante la pelota parada. En la primera etapa, el propio Paolo Guerrero estuvo a centímetros de abrir la cuenta con un tiro libre que superó a la barrera, pero el balón impactó en el palo, negándole el grito de gol a la hinchada blanquiazul. Tras el gol de Martín Pérez Guede, Alianza Lima buscó el empate a como dé lugar, pero Universitario cuidó bien su ventaja y sacó los tres puntos en casa.

Con este triunfo, Universitario de Deportes se mete de lleno en la pelea directa por el título del Apertura, reduciendo la distancia a solo dos puntos del líder Alianza Lima, a falta del partido de Los Chankas (contra FC Cajamarca), en igual puntaje con los íntimos. El panorama del torneo ha cambiado drásticamente en una sola jornada, devolviéndole la confianza al equipo de Javier Rabanal y dejando una interrogante sobre la capacidad de respuesta de los íntimos tras perder su racha ganadora.

Paolo Guerrero generó una ocasión clara de gol: un tiro libre que pegó en el travesaño. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de caer 1-0 en el clásico ante Universitario de Deportes, Alianza Lima volverá a tener en los próximos días cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para martes 14 de abril desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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