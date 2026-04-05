Universitario de Deportes dio un paso importante en el Torneo Apertura tras imponerse en el clásico frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Luego del encuentro, Javier Rabanal, técnico español de los cremas tomó la palabra para analizar el rendimiento de su equipo, resaltó los aspectos que fueron determinantes para quedarse con la victoria y destacó el valor de sumar tres puntos en un partido de tanta trascendencia, pensando en la pelea por el objetivo de la temporada.

“Para mí clave ha sido entender el partido como todos los que hemos jugado en casa, con un rival que quería el empate, ha jugado todas sus cartas a empatar, y la clave ha sido no desesperarnos, seguir intentando. En la segunda parte hemos insistido hasta que hemos metido un buen centro y nos hemos podido poner adelante. Todos los equipos vienen aquí a encerrarse. Ellos tienen más calidad que los equipos promedio para salir a la contra. Vine a ganar títulos, es lo que quiero ganar en la ‘U’, y partidos como este me ayudan”, manifestó en un primer momento en conferencia de prensa.

Además, el entrenador crema también se refirió a la efusiva celebración que protagonizó junto a sus jugadores al final del compromiso. “Es un poco de todo. Lo primero es que soy nuevo y me gusta dejar el espacio del equipo y no hacer cosas forzadas. Ahora ya nos conocemos más, tenemos más convivencia, estamos mucho más compenetrados con el comando técnico más los jugadores, y añádele que hemos tenido una semana complicada y el clásico ganarlo es un desahogo”.

Por otro lado, tal como lo señaló Depor en una reciente nota, Javier Rabanal dejó en claro que en ningún momento sintió que su cargo estuviera en riesgo en caso de no conseguir el triunfo en el clásico. El entrenador descartó cualquier presión en ese sentido y remarcó que siempre mantuvo la confianza en el trabajo que viene realizando junto al plantel y el comando técnico.

“La preocupación te sale si tienes alguna conversación que te lleva a eso, que te diga alguien de la dirigencia, y eso no ha ocurrido. Ayer estuve en el hotel con Álvaro (Barco) y hablamos de que teníamos que ganar hoy. La dificultad viene un poco por cosas que se hablan y muchas cosas son inventadas. Un jugador esta semana, hablando con él, me dijo ‘estamos trabajando bien, no tengas ningún problema, sigue confiando en tu trabajo, nosotros estamos trabajando a tope y los resultados que tú quieres ven a llegar’ y eso te refuerza porque viene de un grupo que de afuera para adentro dicen que estamos divididos. Hoy hemos demostrado que estamos muy unidos y que el equipo cree y espero que esa sea la tónica que nos lleve a buenos resultados”.

Además, confía en que este triunfo marque un antes y un después en la campaña del equipo y sirva como impulso para encadenar mejores resultados en las próximas fechas. “A nivel de trabajo no marca un antes y un después porque tenemos una línea de trabajo muy clara, y ojalá sí sea un antes y un después para enganchar dos o tres victorias. Ojalá que a partir de ahora este sea el punto de inflexión en cuanto a resultados”.

“Yo vi el golpe y cuando sacó la roja me quedé un poco sorprendido porque como no vi exactamente lo sucedido. No lo vi en la pantalla, ya tenía a ‘Santi’ (Lemus) y ‘Coco’ (Araujo) mirando”.

Finalmente, Rabanal al ser consultado sobre el estado de salud de sus futbolistas, detalló cómo se encuentran los jugadores que terminaron sentidos y explicó la situación de cada uno tras el clásico.

Lisandro (Alzugaray) llegó muy justo al partido, ha hecho todo el esfuerzo que un profesional puede hacer para llegar a este partido. Ha llegado un momento que ese gemelo se le ha terminado de trabar. No sé si llegará al partido. Carabalí no creo, era un cambio que teníamos claro. Creo que, si queremos contar con José, lo vamos a considerar, y si no, ahí está César (Inga)”. sentenció Rabanal en conferencia de prensa.

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