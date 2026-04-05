Vélez analizó la caída de Alianza en el clásico y apuntó a los errores que marcaron el partido

Alianza Lima no pudo sostener el invicto en el Torneo Apertura 2026 y terminó cayendo en el clásico frente a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. Tras el encuentro, uno de los que dio la cara fue Jairo Vélez, quien analizó con autocrítica el rendimiento del equipo blanquiazul y reconoció que el partido se resolvió por pequeños detalles, sobre todo por la eficacia del rival en una de las pocas opciones claras que generó.
El volante de Alianza Lima fue autocrítico con el rendimiento de su equipo y enfatizó que el marcador se definió en detalles.
“Es lo que se esperaba, son dos grandes equipos, creo que este partido se define por detalles. Debemos estar atentos a los detalles, creo que por ahí entrando al segundo tiempo, ellos tuvieron una clara y la aprovecharon”, señaló en L1 Max en un primer momento.
Luego le preguntaron en qué siente que se equivocó Alianza Lima o que le faltó para conseguir un resultado positivo en su visita en el Estadio Monumental. “Es defenser y saber atacar, creo que las que tuvimos no lo aprovechamos y ellos la que tuvieron, hicieron el gol”, sentenció.
Alianza Lima consiguió su primera derrota en la Liga 1 y nada menos que ante su eterno rival. Ahora, la fecha 10 del Torneo Apertura visitará la ciudad de Tarma para enfrentar a ADT.
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