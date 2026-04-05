Alianza Lima cayó 2-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, perdiendo así su invicto en el Torneo Apertura tras 6 victorias y 2 empates. Tras el encuentro, Pablo Guede fue autocrítico respecto a los clásicos ante Universitario y remarcó la importancia que conlleva ganar este tipo de partidos.

“En estos momentos está claro, ellos hicieron un gol y nosotros ninguno, y el resultado es el que hay”, señaló el estratega en conferencia de prensa. Guede indicó que, más allá del análisis que pueda hacerse después, estos encuentros se definen con goles. Y Alianza no logró concretar sus oportunidades.

El DT también sostuvo que su equipo intentó competir durante todo el partido. Sin embargo, reconoció que no pudieron encontrar la claridad necesaria en ataque. “A partir de ahí, si querés, podemos analizar si fue justo o no justo. Pero creo que no corresponde en estos partidos. Hay que ganarlos, y nosotros lo intentamos y no pudimos”, añadió.

Durante la conferencia, Guede también fue consultado sobre el planteamiento del equipo. Algunos cuestionamientos apuntaban a que el inicio fue demasiado conservador. Pero el técnico rechazó esa idea y defendió el trabajo realizado por sus dirigidos.

“No coincido contigo en nada de que fue conservador. Creo que los dos equipos nos respetamos tanto ellos como nosotros”, respondió el entrenador. Además, aseguró que la ocasión más clara del partido fue para su equipo. Algo que, según explicó, pudo cambiar el rumbo del encuentro.

El estratega explicó que el desarrollo del clásico cambió luego del gol del rival. Para Guede, ese momento terminó rompiendo el trámite del partido. Y obligó a su equipo a adelantar líneas en busca del empate.

“Una vez que te meten un gol el partido se rompe. Por ahí fallamos en los últimos metros, en ese último pase”, comentó el técnico. El DT consideró que esa falta de precisión en ataque fue uno de los factores que terminó influyendo en el resultado final.

Sin embargo, pidió tranquilidad y destacó que el equipo debe seguir trabajando para recuperarse rápidamente. “Nos duele muchísimo la derrota, somos los primeros que nos duele de verdad. Pero nos toca seguir trabajando”, concluyó.

A pesar de este resultado, Alianza Lima continúa como líder del Torneo Apertura. En la siguiente fecha, el equipo blanquiazul enfrentará a ADT de Tarma en el Estadio Unión Tarma el martes 14 de abril a las 3:15 p.m.

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