Lo vivido en Pedro Juan Caballero quedará grabada en los libros de historia del fútbol paraguayo, pues el modesto 2 de Mayo no solo debutó en la Copa Libertadores, sino que dio el golpe sobre la mesa al vencer agónicamente a un gigante del continente como Alianza Lima. El artífice de esta hazaña, el técnico Eduardo Ledesma, no pudo ocultar su emoción tras el pitazo final, reconociendo que este triunfo 1-0 trasciende lo deportivo para convertirse en un símbolo de fe y trabajo colectivo que permite soñar con la clasificación.

Es que mas allá de simplemente haber conseguido dar un paso adelante en dicha Fase 1, también han conseguido su primer triunfo en este torneo continental, a lo largo de toda su historia. Es por ello, que el estratega resaltó que, en la cancha, el dinero y la historia quedaron en segundo plano frente al hambre de gloria de sus pupilos.

El DT valoró el peso emocional de la victoria, dedicándosela a todos aquellos que construyeron el camino desde el ascenso hasta este debut internacional. “Mucha gente estaba esperando este momento. No hay que olvidarse de toda esa gente que colaboró para estar jugando esta Copa Libertadores, gente que ya no está en el club”, declaró conmovido en la conferencia de prensa.

Alianza Lima vs 2 de Mayo | Foto: AFP

Para Ledesma, el resultado funciona como un inyector anímico vital para un plantel que recién se estrena en estas lides continentales. “Es de todos esto, lo que más queríamos era darle una alegría a la afición. Esto nos va a ayudar para que el equipo se sienta con más confianza y seguridad”, manifestó, sabiendo que la vuelta será dura.

Aunque la euforia era evidente, el técnico mantuvo la autocrítica al señalar que el marcador pudo ser más generoso con lo visto en el campo de juego. “La diferencia es mínima. Siempre es importante ganar. En el primer tiempo tuvimos nuestras chances, pero no la supimos aprovechar”, analizó.

Sin embargo, resaltó la capacidad de sus dirigidos para imponer condiciones ante un oponente de mayor jerarquía histórica y roce internacional. “Lo importante es que se jugó ante un equipo grande y pudimos generarle buen juego”, sostuvo, destacando que no se amilanaron ante la camiseta blanquiazul y supieron manejar los tiempos.

2 de Mayo consiguió su primer triunfo en una Copa Libertadores. (Foto: @Club2deMayo)

¿Qué dijo sobre Alianza Lima?

Uno de los puntos más altos de su declaración fue la comparación entre las billeteras de ambos clubes y cómo equipararon fuerzas con orden táctico. “Más allá del presupuesto que tiene el rival, nosotros sabíamos que siendo solidarios y jugando juntos podíamos hacerle frente a cualquier equipo”, afirmó, poniendo el corazón por encima de los millones.

Ledesma defendió el trabajo defensivo y minimizó las llegadas del cuadro peruano durante el trámite, sintiéndose justo ganador. “Hoy se demostró que el grupo es muy unido. No sé si tuvieron muchas chances, creo que un remate de Gentile; obviamente, siempre van a llegar al arco porque es un equipo grande”, comentó

Finalmente, cerró su intervención con una frase lapidaria que resume la filosofía de su equipo para lo que resta de la llave eliminatoria. “Esto te ayuda para que creas que no se juega con la camiseta y siendo solidarios podemos sacar al frente esto”, concluyó, enviando un mensaje claro de que irán a Matute sin complejos.

