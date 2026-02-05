La noche de ayer en la ciudad Pedro Juan Caballero no trajo el mejor resultado para Alianza Lima, que realizaba su debut en Copa Libertadores y que queria repetir la hazaña del año pasado de superar las primeras etapas del torneo. Sin embargo, fue el rival quien cumplió con su sueño de ganar por primera vez en este campeonato continental, fue así que 2 de Mayo se quedó con el triunfo por la mínima diferencia en el marcador. Frente a esto, uno de los capitanes dio la cara y explicó qué le faltó al equipo para llegar al gol.
Se trata de Paolo Guerrero, quien no dudó en tener un acercamiento con la prensa peruana que viajó hasta Paraguay para ver el desempeño de los blanquiazules, y aunque no resultó como quizá muchos esperaban, el capitán se mostró esperanzado por revertir el marcador de local, en Matute.
“Creo que tuvimos las mejores chances, podíamos haberlas aprovechado mejor, pero creo que igual el grupo hizo un trabajo de mucho sacrificio, creo que la intensidad que pusieron, sobre todo en el primer tiempo, fue grandísima. Definitivamente teníamos para matar el partido ahí, pero nada, tenemos muchas cosas por mejorar, pero solo nos queda pensar en el partido del domingo, porque también es un partido muy importante“, comenzó diciendo.
Noticia en desarrollo…
