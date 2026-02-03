El mercado de pases en el fútbol peruano sigue generando sorpresas, y esta vez el protagonista es Miguel Trauco. El experimentado lateral izquierdo, con un largo recorrido en la selección nacional y en clubes del exterior, se encuentra en conversaciones muy avanzadas para concretar su retorno a Unión Comercio, club que actualmente milita en la Liga 2. Tras un cierre abrupto de su etapa en Alianza Lima, el zurdo buscaría un nuevo paso futbolístico en su natal Tarapoto.

Según la información revelada por el programa Con Calle y Cancha, el contacto entre el futbolista y la dirigencia del ‘Poderoso del Alto Mayo’ es constante. Se pudo conocer que Trauco ha mantenido una comunicación fluida y directa con el presidente de la institución, Freddy Chávez, con el objetivo de definir los términos de su contrato y liderar el proyecto deportivo que busca el ascenso inmediato a la máxima categoría.

Cabe recordar que el ‘Genio’ se dio a conocer en el mapa futbolístico con la camiseta de Unión Comercio en la temporada 2013. En 2016 dio el salto a Universitario de Deportes y un solo año en el cuadro crema le bastó para emigrar: Flamengo de Brasil, Saint-Étienne de Francia, San José Earthquakes de Estados Unidos y Criciúma, también de Brasil, completaron su CV antes de concretar su vuelta a la Liga 1 el año pasado para defender la camiseta de Alianza Lima.

Esta noticia llega en un momento sumamente complejo para la carrera del defensor de 33 años. Miguel Trauco fue recientemente separado de Alianza Lima, club que decidió cortar vínculos con él de manera definitiva. La directiva blanquiazul tomó la determinación de que el jugador no vista más la camiseta íntima, cerrando cualquier posibilidad de retorno al primer equipo tras los hechos de público conocimiento en plena concentración en Uruguay, durante la pretemporada del equipo de Pablo Guede.

La salida forzosa del club victoriano se dio tras la grave denuncia por presunto abuso sexual que pesa sobre el futbolista. Ante la gravedad de las acusaciones y en cumplimiento de sus políticas disciplinarias, Alianza Lima optó por desvincular al lateral, dejando su futuro profesional en el aire hasta que apareció la opción de regresar a la selva peruana, donde inició su camino al profesionalismo.

Para Unión Comercio, la llegada de Trauco representaría el fichaje más mediático de la temporada en la Liga 2. El club tarapotino apuesta por un jugador de experiencia para potenciar un plantel que tiene la presión de ser protagonista. Cabe recordar que el año pasado fue eliminado por la Universidad César Vallejo en los play-offs de ascenso a la Liga 1, pese a realizar una buena temporada en el campeonato regular.

A falta de la firma oficial, el entorno del jugador ve con buenos ojos este movimiento como una oportunidad para mantenerse en actividad lejos del foco mediático de Lima. Cabe mencionar que al igual que Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña tampoco continuarán en Alianza Lima y ya fueron notificados con un aviso de pre-despido. En el caso del volante, podría continuar su carrera en Sakaryaspor de la Segunda División de Turquía. Con el defenso no hubo novedades con respecto a alguna oferta de por medio.

En las próximas horas se espera que Trauco y la directiva del ‘Poderoso del Alto Mayo’ se pongan de acuerdo y cierren la negociación. De concretarse, el mundialista en Rusia 2018 volverá a pisar el césped del Estadio Carlos Vidaurre, aunque esta vez con el reto de rescatar a un Unión Comercio de la segunda división, mientras su situación legal continúa bajo investigación en las instancias correspondientes.

