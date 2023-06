Sin embargo, meses después y con los números ya establecidos, la actualidad del jugador dista mucho de lo que se esperaba a inicio de temporada. La costosa apuesta con Christian Cueva, al menos en Copa Libertadores, no dio ningún beneficio de regreso considerando que el futbolista es la contratación más cara del equipo y que en dicho torneo internacional tuvo minutos en cinco partidos, arrancó dos de titular y en ninguno tuvo una actuación destacable. En tanto al torneo local, tampoco ha logrado ser jugador indiscutido en el once de Guillermo Salas, pero en La Victoria tienen la expectativa de que todavía pueda saldar parte de aquella deuda en el tiempo que le queda.

Números de ‘Aladino’

Christian Cueva fue presentado en Matute el 11 de marzo del 2023 y no venía de tener minutos desde el 30 de diciembre del 2022 en su último partido con Al Fateh. El debut de ‘Aladino’ con la blanquiazul se dio el 19 de marzo en la derrota ante Sport Huancayo cuando tuvo su ingreso en el minuto 71 en reemplazo de Andrés Andrade.

A partir de entonces, Cueva sumó minutos en nueve partidos, seis de titular y con un promedio de 47 minutos por partido. Ya en la Copa Libertadores, jugó cinco encuentros, arrancó en dos y sumó 49 minutos en promedio de partido. De momento, ni en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores ha registrado goles, pero sí cuenta con una asistencia a Bryan Reyna en la goleada por 6-1 ante Binacional. En la fecha 1 del Torneo Clausura ingresó en el minuto 79 en la victoria ante Atlético Grau.

Ubicación en el once titular

Lejos de lo pensado, hoy en día Christian Cueva no es titular indiscutible en el once de Alianza Lima ni por nombre, por actualidad futbolística o buen presente físico. Si bien el jugador no presenta ninguna lesión y está totalmente apto, su rendimiento y desgaste en la cancha no ha sido el mejor. Por su parte, Guillermo Salas y su comando técnico tuvo la voluntad de llevarlo de a pocos y, hasta el momento, todavía no ha jugado un partido completo.

Antes de que Cueva fuera inicialista con Alianza Lima, aquel lugar lo ocupaba de buena manera Andrés Andrade y luego se buscó la forma en que no se reemplace a uno y a otro, sino que puedan complementarse. Pero dicha fórmula no funcionó en los dos partidos que fueron ambos desde el arranque (ante César Vallejo y Deportivo Municipal) y luego, tras la lesión del ‘Rifle’, se esperaba que Cueva fuera inicialista ante Libertad, pero lo fue Pablo Lavandeira.

Asimismo, ante Atlético Paranaense tampoco fue desde el arranque y su lugar lo tomó Jairo Concha, quien fue una de las figuras destacadas del partido. Por tanto, pese a la lesión del ‘Rifle’ Andrade y la salida sorpresiva de Pablo Lavandeira, Christian Cueva sigue sin ser la principal opción en el once de Alianza Lima.

Posible renovación

En principio, el futbolista tiene contrato con Christian Cueva hasta el 30 de agosto considerando que es el tiempo de préstamo que se acordó con Al Fateh, el dueño de su pase. Dicho vínculo se estableció así porque Cueva, a diferencia del resto de fichajes para toda la temporada, estaba perfilado a ser un ‘jale’ para la Copa Libertadores. Sin embargo, más allá de que este primer objetivo no se cumplió, Depor pudo conocer que hay intención en La Victoria por poder extender el vínculo con ‘Aladino’ hasta final de temporada.

Sin embargo, el detalle económico no es menor. Es sabido que Christian Cueva es el jugador que más percibe en el plantel íntimo y una de las condiciones para que el futbolista pueda quedarse hasta fin de año es que se haga un reajuste en el salario. Asimismo, por el lado de Al Fateh se conoce que la relación con el futbolista no es la mejor y no tendrían problema en extender el préstamo. Por tanto, la pelota está en la cancha de Cueva y en sus ganas de todavía saldar parte de esa deuda con los hinchas de Alianza Lima.