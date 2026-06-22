Alianza Lima va dejando todo listo pasa iniciar los trabajos de preparación para llegar listos al inicio del Torneo Clausura, donde buscarán revalidar lo que hicieron en la primera parte del año donde se llevaron el Apertura y así asegurar el título nacional de la Liga 1 sin la necesidad de disputar unos play-offs. En medio de eso, el mercado de pases sigue moviéndose y los íntimos tomaron una importante medida para recuperar a un volante de cara a la segunda parte de la temporada.

Según pudo conocer Depor, Cristian Neira, quien tiene contrato vigente con Alianza Lima y estaba a préstamo en Atlético Grau, volverá al club para el Torneo Clausura y desde hoy estará a disposición de Pablo Guede. El pedido ha sido hecho expresamente por el área deportiva, pues consideran que el mediocampo es una posición donde necesitan contar con más variantes frente a cualquier eventualidad.

Neira ha tenido mucho rodaje a lo largo del primer semestre, pues disputó 16 de los 17 partidos de Atlético Grau en el Torneo Apertura. Ahora, bajo la dirección técnica de Guede, el volante de 25 años buscará ganarse un espacio en su equipo titular o convertirse en una habitual pieza de recambio, considerando que su aporte puede ser crucial en encuentros en ciudades de altura, debido a su buena forma física y experiencia en Cienciano.

Cristian Neira regresará a Alianza Lima tras su préstamo en Atlético Grau. (Foto: Liga 1)

Luego de confirmarse su retorno a Alianza Lima, donde tiene contrato hasta finales del 2026, Neira publicó un sentido mensaje en sus redes sociales despidiéndose de Atlético Grau y agradeciendo el respaldo que le dieron desde el primer día que se sumó al club. “Ha llegado el momento de concluir una etapa muy significativa en mi carrera profesional y despedirme de Atlético Grau”, se lee en una publicación que hizo en Instagram.

“Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a esta prestigiosa institución por la confianza depositada en mí y por brindarme la oportunidad de representar estos colores con profesionalismo, compromiso y entrega. Me marcho con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor de mí, tanto dentro como fuera de la cancha. Mi agradecimiento más especial es para toda la hinchada alba”, agregó.

“Gracias por su apoyo y por hacerme sentir en casa, por acompañarnos en los buenos y malos momentos. También quiero agradecer al presidente, al ‘profe’ y a su comando técnico, por la confianza, las enseñanzas y la oportunidad de seguir creciendo tanto como futbolista como persona. Cada experiencia compartida quedará guardada para siempre (...)”, finalizó.

En cuanto a movidas en el mercado de pases en Alianza Lima, hasta el momento solo se han confirmado la salida de Pedro Aquino, quien no continúan en el plantel tras finalizar su préstamo desde Santos Laguna. Veremos si con el correr de los días tenemos alguna sorpresa en lo que respecta a fichajes, tomando en cuenta las necesidades y requerimientos de Pablo Guede para afrontar el Torneo Clausura.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 3-1 a manos de Carlos A. Mannucci, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. Este encuentro está programado para el domingo 28 de junio desde la 1:00 p.m., con estadio aún por confirmar

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Bicolor+, canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en su versión digital en su página web y también de manera gratuita en su canal de YouTube. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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