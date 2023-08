A solo semanas del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el comando técnico de la Selección Peruana enfrenta un poco de incertidumbre. Esto se debe a problemas con el presente de los posibles defensores centrales que serán llamados para el inicio del nuevo proceso clasificatorios. Desde lesiones que los han alejado de los campos de juego, hasta exclusiones por decisiones técnicas en sus equipos o la paralización de sus respectivas ligas, contrastando notablemente con la situación que se vive en Paraguay con respecto a sus zagueros.

Frente a esta situación, el equipo de Depor Data realizó un análisis de la coyuntura actual de los defensores que han tenido mayor participación bajo la dirección de Juan Reynoso: Carlos Zambrano, Alexander Callens, Anderson Santamaría y Luis Abram. Además, se ha llevado a cabo una proyección en relación a la cantidad de minutos que podrían acumular de aquí al partido programado para el 7 de septiembre, en el estadio Antonio Aranda Encina.

Por otro lado, también se ha tenido en cuenta el desempeño de Gustavo Gómez, Junior Alonso, Fabián Balbuena y Robert Rojas. Estos son los defensores centrales que han acumulado la mayor cantidad de minutos durante la era en la que Guillermo Barros Schelotto ha estado al mando de la selección albirroja.

Perú Paraguay Carlos Zambrano (Alianza Lima-Perú) - lesionado Gustavo Gómez (Palmeiras) - en actividad Alexander Callens (Girona-España) - no considerado Junior Alonso (Krasnodar-Rusia) - en actividad Anderson Santamaría (Atlas-México) - Liga MX por reiniciar Fabián Balbuena (Dinamo Moscú) - en actividad Luis Abram (Atlanta United-EE.UU) - MLS paralizada Robert Rojas (River Plate) - actividad

Zaga llena de dudas

León herido

El 6 de septiembre pasado, Carlos Zambrano se vio obligado a abandonar el terreno de juego en los primeros 10 minutos del enfrentamiento contra UTC de Cajamarca. Este suceso inmediatamente encendió las alarmas tanto en Matute como en la Videna. El diagnóstico médico estimó que el tiempo de recuperación necesario para el ‘León’ sería de aproximadamente 3 a 4 semanas. En la actualidad, continúa en proceso de recuperación y se espera que pueda estar disponible para el partido contra Cienciano. Sin embargo, debido a las condiciones de altitud, es poco probable que participe desde el inicio del encuentro y que a lo mucho sume 45 minutos.

Tras a su enfrentamiento en la Ciudad Imperial, Alianza Lima jugará en un máximo de dos partidos más antes del inicio de la fecha FIFA. Estos enfrentamientos serán en casa contra Alianza Atlético y una visita a Academia Cantolao. Considerando lo señalado, se estima que Zambrano podría acumular un total de hasta 225 minutos en el último mes previo al crucial partido clasificatorio.

Partidos pendientes Posibilidades de minutos Cienciano vs. Alianza Lima (Visita) 45 Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Local) 90 Cantolao vs. Alianza Lima (Visita) 90 TOTAL 225

Sin dorsal

En el comienzo de LaLiga, Alexander Callens no estuvo presente en el debut del Girona. Resulta que el entrenador Míchel Sánchez convocó al zaguero nacional para visitar a Real Sociedad. A pesar de presentar ciertos problemas físicos en la previa, la elección de no incluirlo ni siquiera en la banca de suplentes parece estar fundamentada principalmente en aspectos técnicos. A ello se suma el hecho de que, si bien el peruano fue inscrito en el torneo español, no se le asignó ningún número de dorsal. Esto abre la posibilidad de que pueda dejar el club.

Considerando esta información, llevar a cabo una proyección para Callens se torna difícil. En el momento actual, parece poco probable que pueda acumular minutos con el equipo catalán, al menos hasta antes de la fecha FIFA. Dato más que preocupantes, ya que es uno de los preferidos por Reynoso para acompañar a Zambrano en la zaga bicolor.

Reemplazo sin minutos

Tan pronto como se tuvo noticia de la posibilidad de que Carlos Zambrano se perdiera el partido contra Paraguay, surgió el nombre de Anderson Santamaría como el principal candidato a reemplazarlo. Esta elección tenía mucho que ver con el hecho de que Santamaría es un jugador que cuenta con la aprobación de Juan Reynoso. No obstante, si observamos su situación actual, encontramos que su último partido oficial fue el 4 de agosto, y no tendrá acción hasta el 20 de este mes, cuando la Liga MX vuelva a ponerse en marcha.

Considerando el hecho de que Santamaría venía siendo titular en Atlas y siendo optimistas, se podría esperar que el nacido en Huanuco sume un total de 360 minutos durante los últimos 30 días previos al enfrentamiento eliminatorio contra los guaraníes.

Partidos pendientes Posibilidad de minutos Atlas vs. América 90 Atlas vs. Toluca 90 Queretaro vs. Atlas 90 Atlético San Luis vs. Atlas 90

Entre rumores de salida

Hace unas semanas, se habló de que Luis Abram tendría conversaciones avanzadas para dejar el Atlanta United y pasar el fútbol de Turquía. Situación que no se llegó a concretar, por lo que el ex Cruz Azul habría tomado la decisión de continuar jugando en la MLS que hoy tiene a Lionel Messi como principal atracción.

A pesar de que le demandó cierto tiempo aclimatarse a su nuevo equipo, en la actualidad, el ‘Patriarca’ se ha convertido en una pieza constante en la estrategia de Gonzalo Pineda. Esta afirmación queda respaldada por su titularidad en el inicio del torneo norteamericano y en los enfrentamientos que jugó en la Leagues Cup. Por esta razón, se tiene el respaldo para creer que estará en el campo de juego 360 minutos antes del enfrentamiento contra Paraguay.

Partidos pendientes Posibilidad de minutos Seattle Sounders vs. Atlanta United 90 Atlanta United vs. Nashville 90 Atlanta United vs. Cincinnati 90 FC Dallas vs. Atlanta United 90

La vereda albirroja

Si calculamos los minutos que los defensores centrales peruanos podrían acumular en los 30 días previos al partido en Ciudad del Este, llegaríamos a un total de 945 minutos en conjunto. Sin embargo, esta cifra dista significativamente de los 1403 minutos que Guillermo Barros Schelotto estima que podrían reunir sus principales opciones para fortalecer la línea defensiva central.

Es relevante destacar que Gustavo Gómez estará involucrado en los cuartos de final de la Copa Libertadores con Palmeiras, lo que le dará un mayor rodaje de competencoa. Por otro lado, es importante mencionar que Robert Rojas no ha estado teniendo continuidad con River Plate, lo que sugiere que su tiempo de juego podría limitarse a un máximo de 90 minutos. En relación a Junior Alonso y Fabián Balbuena, el cálculo se basó en su titularidad con sus respectivos equipos en Rusia. No obstante, es crucial tener en cuenta que Balbuena únicamente es considerado para los encuentros de la liga local, y no para la Copa de Rusia.

Nombre Posibilidad de minutos Gustavo Gómez 496 Junior Alonso 457 Fabián Balbuena 360 Robert Rojas 90









