Cristal fue siempre un club que priorizó el respeto entre sus integrantes a lo largo de su historia y, por ello, lo que se vivió el último viernes en el estadio Alberto Gallardo es una mancha que quedará en la memoria del hincha por mucho tiempo. Que el DT Nunes y el capitán Yoshimar Yotún tuvieran un cruce de palabras en plena cancha, luego del amargo empate 1-1 ante Vallejo, no hace más que evidenciar el mal momento que se vive en el Rímac. La información se filtró en el post partido: Nunes dejó su cargo a disposición y, al parecer, solo se quedaría si se van dos jugadores: uno es ‘Yoshi’ y el otro Nilson Loyola. Es decir, la pelota está en la cancha de la directiva, liderada por el presidente Joel Raffo, que también recibió el ataque masivo de los hinchas. El “Innova no es Cristal”, resonó más de una vez.

“Me genera preocupación la posible salida de Tiago Nunes. Estoy seguro que el técnico no viene aquí para tratar de imponer las cosas. Algo debe estar pasando. A veces los técnicos cuando vienen de afuera son exigentes en la parte física. Si no estas bien físicamente, no vas a poder rendir. Nunes vino haciendo las cosas bien. Clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por tres partidos no se le puede atacar y pedir su cabeza”, le dijo Roberto Palacios, uno de los históricos de ‘SC’, al periodista Ernesto Macedo.

Seis partidos sin ganar

Luego de la clasificación heroica a fase de grupos de la Libertadores, eliminando a Nacional y Huracán, Cristal daba la imagen de estar sólido, tanto a nivel internacional y local. La pesadilla empezó con el 1-1 ante Municipal (fecha 10), en Villa El Salvador, donde los ‘ediles’ incluso fueron muy superiores en el segundo tiempo y merecieron el triunfo. “Fue un partido duro, muy difícil”, dijo Nunes. A partir de allí, ‘SC’ cayó en un pozo hondo, del que ahora le es imposible salir a flote.

Llegaron los dos primeros partidos de Copa, si bien es cierto ante los jerárquicos Fluminense (local) y River Plate (visita), y fueron derrotas por 3-1 y 4-2, respectivamente. El equipo más se condenó sobre todo en Buenos Aires, cuando el ‘Millo’ con 10 hombres desde los 38′, pasó por encima a los celestes que carecieron de rebeldía y actitud. Un partido que marcó la tendencia de lo que estaba por ocurrir.

“Se necesita un armar un buen equipo para competir. Los resultados no han acompañado, yo no pienso que sea parte del comando técnico, sino de los jugadores porque son los que están dentro del campo. Ellos tienen que dar lo mejor. La directiva tiene que trabajar”, agregó el ‘Chorri’.

A nivel local, Cristal tuvo dos partidos paupérrimos ante Sport Boys en el Gallardo (1-1) y contra la ‘U’ en el Monumental (2-0). En este último, varios jugadores demostraron que están muy por debajo de su nivel: Yoshimar Yotún, Jesús Castillo, Brenner Marlos, Washington Corozo, Jhilmar Lora y Nilson Loyola, este último incluso fue el blanco de críticas por una desatención infantil en el primer gol de los cremas. “Yo soy responsable, principalmente en los momentos que no son fáciles, nunca voy a apuntar ningún tipo de culpa. Hay cosas que tengo que hablar directamente con los jugadores, no mando recados”, dijo el DT.

Torneo Resultado Liga 1 Municipal 1-1 Sporting Cristal Copa Libertadores Sporting Cristal 1-3 Fluminense Liga 1 Sporting Cristal 1-1 Sport Boys Copa Libertadores River Plate 4-2 Sporting Cristal Liga 1 Universitario 2-0 Sporting Cristal Liga 1 Sporting Cristal 1-1 Vallejo

¿Grupo partido?

En la semana previa al duelo de Vallejo, el comando técnico, el plantel y algunos directivos se reunieron en La Florida con la finalidad de superar el mal momento y conversar los motivos del bajón futbolístico. La reunión, claro, fue tensa y muchos se dijeron las cosas a la cara nos dicen desde la interna de Cristal. Esto fue organizado por el mismo DT, quien a su parecer notaba que el grupo no ponía el 100% en los partidos. Los referentes, al parecer, no habrían tomado bien las recomendaciones y habrían sentido alguna molestia a las palabras del brasileño.

El mal ambiente se terminó por evidenciar tras el 1-1 ante Vallejo. La imagen de Nunes y Yotún reprochándose, diciéndose cosas y contenidos por otros para no enfrentarse, debe ser de las imágenes más lamentables en Cristal de los últimos años. Dentro del vestuario también hubieron discusiones entre jugadores. Se rumorea que Nunes puso como única condición para seguir la salida de Yotún y Loyola, dos de los referentes del plantel. Esto, por más que se llegue a resolver en buenos términos, es decir, que no salga nadie del club, podría generar un antecedente incómodo de cara a futuro.

“En la estructura del plantel hace dos años se perdió a Carlos Lobatón y a Jorge Cazulo. Un retiro natural, entendible, lógico, pero importante desde el manejo, la estructura y organización interna del plantel. El siguiente año se decide prescindir de Horacio Calcaterra y de Omar Merlo, desde lo deportivo incluso entendible, pero hay una parte que hay que entender y es cómo queda el liderazgo que hay en el plantel”, apunta Diego Rebagliati, comentarista en Al Ángulo y exdirigente de Cristal.

Los números de Nunes en ‘SC’

Ítem Número Partidos 17 Victorias 6 Empates 7 Derrotas 4 Goles a favor 24 Goles en contra 22

Mala relación entre dirigencia e hinchas

Desde que la empresa Innova Sports compró el 100% de las acciones del club en 2019, el hincha celeste tardó en digerir a los nuevos dueños. Joel Raffo, actual presidente, sigue siendo la cabeza más visible de la institución. Más allá del campeonato nacional del 2020, con Roberto Mosquera como DT, la gestión de Innova tiene aciertos y desaciertos. Sobre esto último, principalmente, el hincha cuestiona la ausencia de un ‘9′ extranjero de jerarquía desde la salida de Emanuel Herrera en 2020. Con Brenner, hoy, sigue estirando esta deuda que parece eterna. No olvidar que pasaron Marcos Riquelme, Jhon Jairo Mosquera, Joffre Escobar, todos ellos sin pena ni gloria.

Entre otras cosas, Innova también fue cuestionada por un presunto conflicto de interés con la Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas (AGREF), otra compañía del mismo grupo empresarial, que está encargada de representar a jugadores celestes como Gianfranco Chávez, Martín Távara, entre otros. En ese sentido, los hinchas dedujeron que el perdón a este último, a quien se le otorgó una segunda oportunidad después de ser acusado de violencia de género el año pasado, fue por pertenecer a esta identidad. Adrián Ugarriza, fichaje para este 2023, también es uno de los representados por AGREF.

