La rivalidad entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no solo se vive dentro del campo de juego, sino que también se extiende a los despachos y las redes sociales. En esta ocasión, la polémica la encendió el delegado del cuadro blanquiazul, Héctor ‘Tito’ Ordóñez, quien expresó su inconformidad por la participación de Álex Valera en el triunfo crema por 2-1 sobre ADT, a pesar de que el delantero lambayecano no jugó el partido entre Perú y Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Valera, quien fue la figura del encuentro con un doblete, apuntaba a ser descartado por un espasmo muscular que sufrió durante el calentamiento en Brasilia. Sin embargo, su pronta recuperación para el choque en el Estadio Monumental ha generado suspicacias en el cuadro íntimo.

Ordóñez fue quien tomó la iniciativa de cuestionar públicamente la participación de Valera con Universitario tras su ausencia con Perú. A través de una publicación en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), ‘Tito’ manifestó su descontento con la situación, sugiriendo que faltó transparencia en el manejo de la lesión del delantero por parte del cuerpo médico de la Bicolor, particularmente en referencia al doctor Jaime Vásquez, quien también trabaja en tienda crema.

“El jugador Álex Valera no pudo jugar contra Brasil el martes por una lesión no detallada por parte del Dr. Jaime Vásquez de la selección, que también es médico del mismo club del jugador, pero está jugando hoy. Genera suspicacias y eso nunca es bueno”, escribió Ordóñez en su publicación, lanzando la primera piedra en un debate que no tardó en viralizarse en las redes sociales.





Ordóñez y su llamado a la transparencia





El delegado blanquiazul fue más allá en su publicación y señaló que su comentario no buscaba agraviar a ningún profesional, sino más bien poner sobre la mesa una situación que podría afectar la imagen del fútbol peruano. “Mi comentario tiene relación con lo que se solicitó a la FPF en fecha 26 de agosto. Nuestro interés no es agraviar a ningún profesional, por principios respetamos a todos, simplemente que se actúe con criterio evitando situaciones no idóneas, para tranquilidad al sistema fútbol”, agregó Ordóñez.

El dirigente de Alianza Lima sugirió, sin decirlo directamente, que la doble función del doctor Jaime Vásquez —como médico tanto de la Selección Peruana como de Universitario de Deportes— podría generar conflictos de interés o, al menos, falta de claridad en situaciones como esta. Alianza Lima exige más transparencia y criterio en estos casos, especialmente cuando se trata de jugadores que participan tanto en el ámbito local como en el internacional.

La publicación del delegado de Alianza Lima sobre el caso de Valera en Universitario de Deportes.

La polémica sobre la lesión de Valera





Lo que ha causado especial controversia es la rápida recuperación de Valera. El delantero crema sufrió una dolencia en el calentamiento previo al partido entre Brasil y Perú, lo que obligó al seleccionador Jorge Fossati a cambiar sus planes y reemplazarlo por Bryan Reyna, del Belgrano argentino. En ese momento, la preocupación en Universitario fue palpable, ya que Valera es una pieza clave para los objetivos del equipo, especialmente en esta fase crucial del Torneo Clausura.

Sin embargo, pocos días después, Valera no solo fue titular ante ADT, sino que también completó los 90 minutos y anotó dos goles decisivos para su equipo. Uno de ellos fue desde el punto penal, mientras que el segundo fue un golazo de cabeza, lo que terminó de sellar la victoria crema. Este retorno estelar de Valera despertó la sospecha de que su lesión no fue lo suficientemente grave como para haberlo marginado del duelo con la Selección Peruana.





La respuesta de Álex Valera





Tras el triunfo ante ADT, en zona mixta, el delantero de Universitario de Deportes se pronunció sobre las especulaciones respecto su baja en el partido en Brasilia. “Nunca haría nada para perjudicar a la selección, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil, fue algo imprevisto”, aseguró con incomodidad hacia los comentarios que surgieron en algunos medios de comunicación.

Valera explicó con detalle cómo se produjo su lesión: “Estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”. El ex Deportivo Llacuabamba dejó en claro que estaba molesto por la manera en que se manejó la información en torno a su lesión, especialmente por ciertos periodistas que, según él, “dicen cosas que no saben”.

El delantero de 28 años también aprovechó para expresar su descontento con un sector de la prensa deportiva. Valera mencionó que algunos periodistas especularon de manera inapropiada sobre su situación física, lo que generó incomodidad tanto en él como en el entorno de Universitario. “Eso incomoda. La gente consume pero no termina de ver toda la información”, apuntó Valera, haciendo referencia a cómo los rumores pueden distorsionar la realidad.

Álex Valera hizo dos goles para el triunfo de la 'U' ante ADT. (Foto: GEC)

Los números de Álex Valera en el triunfo de Universitario ante ADT. (Sofascore)

