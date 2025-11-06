A falta de dos jornadas para el final del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima ya ha comenzado a moverse en el mercado de pases. Con la mira puesta en la próxima temporada, donde afrontarán la Liga 1 y la Copa Libertadores, la gerencia deportiva busca reforzar el plantel. Uno de los nombres que ha surgido con más fuerza en La Victoria es el de D’Alessandro Montenegro, actual figura de ADT de Tarma, quien ha tenido un año de consolidación que lo llevó, incluso, a la Selección Peruana en el partido amistoso frente a Chile.

El propio futbolista, ha confesado que, tras un año de mucho aprendizaje, su objetivo personal es dar el salto a un equipo de mayor envergadura. El jugador de 22 años siente que está listo para un nuevo reto que le permita seguir creciendo y mantenerse en el radar de la ‘bicolor’.

“Siento que he tenido un año muy bueno y aspiro el otro año estar en un club grande, poder seguir creciendo futbolísticamente, que me sigan llamando a la Selección, sé que se me va a dar con trabajo y esfuerzo”, confesó el futbolista de ADT en entrevista con el periodista Gerson Cuba.

Así anunció ADT la última convocatoria de D'Alessandro Montenegro a la Selección Peruana. (Foto: ADT)

Al ser consultado directamente por el interés de Alianza Lima, Montenegro no ocultó su entusiasmo. Lejos de evadir la pregunta, el defensor vio con buenos ojos la posibilidad y aseguró que su compromiso sería total en caso de que se concrete la oportunidad de vestir la camiseta ‘blanquiazul’.

“Sería una oportunidad de estar en un club grande como Alianza y en cada equipo que esté voy a dar la vida y me voy a volver hincha a muerte”, opinó el polifuncional jugador, dejando un claro mensaje a la directiva victoriana.

El interés del cuadro ‘blanquiazul’ se sustenta en la gran temporada 2025 de Montenegro. Su regularidad lo llevó a ser uno de los últimos convocados por el técnico interino Manuel Barreto. Aunque fue como sparring, finalmente entró en la nómina oficial, un hito en su carrera.

“La Selección es donde todo jugador quiere llegar, representar a tu país es algo muy lindo. Fui como sparring, luego me convocaron a la mayor y fue una felicidad tremenda esa oportunidad que me dieron, de acá en adelante prepararme para que me sigan llamando”, afirmó el zaguero.

D'Alessandro formó parte del último grupo de la Selección Peruana en su amistoso con Chile. (Foto: FPF)

Sus números respaldan su proyección. El futbolista nacional ha jugado 29 partidos en lo que va de la temporada, distribuidos entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y el Clausura. Pese a su rol defensivo, ha contribuido con 2 goles y 4 asistencias, demostrando su capacidad polifuncional.

A pesar de los rumores sobre 2026, Montenegro tiene claro su objetivo a corto plazo con ADT: clasificar a un torneo internacional. “Queremos estar en un torneo internacional, sería algo muy valioso y grande para el equipo... Queremos ganar estos dos últimos partidos, aunque sé que dependemos de otros resultados, pero lucharemos”.

Finalmente, el defensor aclaró su situación contractual, pidiendo calma y confirmando que la decisión final se tomará al finalizar la temporada. “Vamos a esperar a fin de año a ver qué pasa, todavía tengo contrato con ADT y voy a analizar con mi representante. Él me ha dicho que me enfoque, sé que hay propuestas de varios equipos, pero lo único que estoy mentalizado es cerrar bien el año”, concluyó.

