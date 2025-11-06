Entre las novedades que trajo la última convocatoria de Manuel Barreto para la Selección Peruana, un nombre resalta por encima del resto, no por su juventud, sino por su perseverancia. Jhonny Vidales, actual delantero de FBC Melgar, volverá a vestir la ‘bicolor’ después de 13 largos años de ausencia. A sus 33 años, el atacante recibe el llamado como un premio a su espectacular temporada 2025, en la que se ha consagrado como el máximo artillero nacional, pese a no haber sido considerado en ningún partido de las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Las cifras de Vidales hacen que su convocatoria sea indiscutible. El delantero es el máximo goleador peruano de la actual Liga 1, sumando 19 tantos. Con este registro, supera cómodamente a otros atacantes habituales en las convocatorias, como Alex Valera, que registra 16 goles, y a Paolo Guerrero, ambos con 13 anotaciones.

Esta contundencia goleadora, mostrada primero en ADT en el Apertura y ahora en Melgar, es la que finalmente convenció al comando técnico de Barreto. En conversación con RPP, el atacante se refirió a este esperado llamado, tomando la noticia con calma, aceptando que se preparó arduamente, para esperar dicha oportunidad.

Osnar Noronha, Werner Schuler y Jhonny Vidales jugaron su único partido por la bicolor en el amistoso ante Honduras en 2012. (Foto: GEC / Video: YouTube)

“No sé si sea justicia porque son decisiones que uno a veces no entiende. Estoy tranquilo porque me preparé para cualquier cosa, para la oportunidad. Es lindo estar en una convocatoria y toca disfrutar del momento. Hay que aprovechar y estar al máximo. Son lindos partidos para mostrarse y ojalá que sea algo positivo, más para el futuro de la selección”, dijo Vidales.

El delantero contó que la noticia lo tomó en un momento familiar, siendo su esposa la portadora de la buena nueva. “Estaba con la familia y me avisó mi esposa. Contentos todos por la noticia. Ellos se emocionan más por quién está en la cancha”, agregó el goleador del ‘Dominó’.

Más allá de la selección, el atacante también fue consultado sobre su futuro a nivel de clubes para el 2026. Vidales fue tajante al descartar cualquier tipo de negociación con otros equipos, reafirmando su compromiso con el proyecto de FBC Melgar, con el que tiene una meta clara para la próxima temporada.

“Tengo contrato con Melgar. No se han dado conversaciones con otro equipo y acá estoy muy contento. El próximo año quiero campeonar”, añadió, cerrando cualquier especulación sobre una posible salida de Arequipa tras su gran año. Cabe resaltar, que Melgar tiene asegurada la participación en la Copa Sudamericana.

Jhonny Vidales volvió a vestir la camiseta de Melgar a medio año y siguió marcando goles. Foto: Omar Cruz/GEC.

El curioso cruce con Lapadula:

En un giro curioso de otra entrevista, Vidales fue consultado sobre sus pasadas experiencias en el extranjero. El jugador recordó el mal momento que vivió en su primera salida, un traspaso fallido a Europa que lo hizo regresar rápidamente a Perú, pero que hoy esconde una anécdota impensada.

“Supuestamente yo me voy para el Parma y bueno, no sé qué habrá pasado porque ese año después el Parma se va, lo descienden. Entonces era un tema de muchos jugadores, con estafa y todo”, recordó el delantero en Exitosa Deportes sobre ese frustrado pase al fútbol italiano.

Esa fallida operación lo llevó a un destino inesperado: Eslovaquia. Fue allí donde el periodista le recordó que se cruzó con un joven Gianluca Lapadula, mucho antes de que el ‘Bambino’ entrara en el radar de la Videna. Vidales confirmó el encuentro, aunque con la distancia del tiempo y el idioma.

“Sí, ahí lo tuve, pero no hablamos mucho ni nada por estilo. Lo tuve de compañero pero no hablábamos mucho”, concluyó Vidales sobre su breve cruce con el hoy delantero ítalo-peruano. El destino ha querido que, 13 años después de su última convocatoria, Jhonny Vidales regrese a la Selección Peruana.

Gianluca Lapadula no fue convocado a los amistosos de Rusia y Chile. (Foto: Getty Images)

