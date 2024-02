De descartado a necesidad: ¿por qué se queda Carlos Zambrano si contradice el perfil de Marioni?

Cambio de opinión

El último 5 de enero, Bruno Marioni, Director Deportivo de Fútbol Profesional de Alianza Lima, ofreció una conferencia de prensa en la que, entre diversos temas, enfatizó en los lineamientos de contratación de un futbolista para el 2024 y también descartó a Carlos Zambrano dentro de su plan deportivo.

Sobre lo primero, Marioni hizo hincapié en los minutos jugados, la disciplina y el profesionalismo del jugador como factores fundamentales para que puedan vestir la ‘blanquiazul’ esta temporada: “Buscamos un jugador profesional y disciplinado. Nadie puede estar por encima de Alianza Lima . Vamos a averiguar antecedentes, si jugó muchos minutos en el torneo anterior o no, si ha sido indisciplinado o si ha tenido un comportamiento ejemplar”.

Asimismo, agregó: “Todo eso lo podemos saber a través de los datos, una vez que los tengamos nosotros decidimos si avanzamos o no con esos futbolistas. A partir de ahí nos contactamos con gente que nos puedan dar referencias suyas. Ha pasado muchas veces que llegan futbolistas que han tenido problemas disciplinarios en otros lugares o aquí y eso no puede pasar . Alianza Lima es demasiado grande para que eso pase y si los nombres no van acompañados de profesionalismo, no van a entrar en el nuevo perfil que busca Alianza”.

En otra pregunta, Marioni fue tajante respecto a la no inclusión del ‘Kaiser’: “Carlos tampoco va entrar dentro de la estructura deportiva de este año. Hemos hablado, estamos tratando den encontrar la mejor salida posible. Cada uno de los profesionales que pertenecen a Alianza y los nombres que se han mencionado son grandes futbolistas, grandes profesionales y merecen que les demos el mayor de los respetos para encontrar la mejor salida”.

Sin embargo, ya hacia finales de febrero, el área deportiva íntima cambió de parecer al saberse de la lesión de Yordi Vílchez, defensor que padece una tendinitis importante que lo marginaría de las canchas por varias semanas. Asimismo, hasta aquel momento, pese a algunas intenciones, Carlos Zambrano no había podido desvincularse de Alianza Lima y ser vendido o cedido a otro club. Por tanto, al contar con contrato por todo el 2024, la salida más práctica era respetar el vínculo y mantenerlo en el plantel. Así, las contradicciones se harían cada vez más grandes con respecto a las prioridades que el área deportiva planteó para este año, ya sea dentro como fuera del campo.

¿Por qué es una apuesta?

Según las palabras del mismo Bruno Marioni, los minutos jugados o el nivel de continuidad serían estadísticas fundamentales para evaluar la continuidad de un futbolista y, en ese sentido, cabe precisar que Zambrano fue uno de los jugadores titulares que menos porcentaje de partidos jugó en Alianza Lima durante el 2023. De hecho, de los 3960 minutos que disputó el equipo aquel año entre Liga 1 y Copa Libertadores, el ‘Kaiser’ jugó 1906, es decir, el 48.1%.

Sin embargo, más allá de la estadística dentro del campo, Depor pudo conocer que las principales razones para la no continuidad de Zambrano se debieron a problemas de indisciplinas reiterativas , como no cumplir con las métricas que indica el club o dejar de mantenerse en buen nivel físico. Por tanto, esta es la principal contradicción respecto a la decisión que se tomó. Incluso se conoce que el actual cuerpo técnico está especialmente enfocado en mantener a sus jugadores en el peso ideal y se hacen mediciones casi a diario. Por tanto, el riesgo que se corre es hacer permanecer a un jugador que, en su momento, no respetó dichos lineamientos.

Asimismo, cabe resaltar que uno de los puntos bajos de Zambrano en la temporada pasada también fue su poca participación en los partidos de altura. El defensor central apenas jugó un partido de los nueve en altura: ante Binacional en Juliaca el 3 de octubre e ingresó en el minuto 85. Este también es un mal indicativo considerando que esta vez la edición de la Liga 1 cuenta con nueve equipos de altura.

Por su parte, Carlos Zambrano ha venido entrenando en solitario durante las últimas semanas y, si bien ha mejorado mucho físicamente, todavía se espera que no recaiga en lesiones como las que arrastró en la temporada pasada (pubalgia y desgarro en el muslo) y que pueda adaptarse bien al estilo futbolístico que ha venido trabajando Alejandro Restrepo durante toda la pretemporada y las cinco fechas del torneo local.

De momento, se tiene optimismo con respecto a que el ‘León’ vaya a calzar dentro de los niveles de intensidad y capacidad atlética que se pide en el resto de jugadores; sin embargo, será una gran apuesta considerando los recientes antecedentes. Como se recuerda, deberá pelear el puesto en la línea de tres zagueros que tiene como titulares a Jiovany Ramos (derecha), Renzo Garcés (líbero) y Juan Pablo Freytes (izquierda).

