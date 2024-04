¿Es su nueva posición? Kevin Serna anotó y fue el jugador del partido en el empate de Alianza Lima por 1-1 ante Fluminense. Para muchos, el veloz extremo colombiano-peruano ya encontró su lugar en el once íntimo como mediapunta, acompañando a Cecilio Waterman, hoy el ‘9′ titular. Como se recuerda, el futbolista venía desempeñándose como carrilero por derecha en el torneo local y, entre altibajos, es el máximo asistidor del equipo con tres servicios. Más allá de las buenas sensaciones que dejó ante el vigente campeón de América, lo certero es que, desde la idea de juego que busca Alejandro Restrepo, Serna no es el nuevo mediapunta indiscutido ni mucho menos, ya que esto dependerá de cómo se plantee el partido de acuerdo al rival. De momento, el jugador de 26 años es una garantía de poder cumplir ambos roles, pero la idea con él no es estacionarlo en una sola posición, sino en la más conveniente.

El plan con Kevin Serna ante Fluminense

La primera vez que Kevin Serna jugó desde el arranque como mediapunta en Alianza Lima fue en Fluminense por Copa Libertadores el último miércoles. Sin duda alguna, una prueba de fuego para el futbolista, considerando que muchos lo venían pidiendo en esa posición, sobre todo cuando la ocupó ante Cienciano en Cusco tras la expulsión de Hernán Barcos en el minuto 39 y dejó buenas sensaciones pese a la derrota por 2-1 al último minuto.

¿Por qué se optó por Serna como segundo delantero ante el campeón de América? En la previa del partido, Alianza Lima había planificado una estrategia que, a lo largo de la primera parte, le dio buen resultado. Se sabe que es muy complicado quitarle la posesión de balón a un equipo como Fluminense, por tanto, se saltó a la cancha con un 5-3-2 (en lugar de un 3-5-2) con la premisa de que la salida sería el contragolpe. En tal sentido, se debía estar atento a los errores del rival para recuperar balones (sin ceder faltas que generen tiros libres peligrosos) y salir buscando a los dos velocistas del ataque, Cecilio Waterman y Kevin Serna , quien reemplazaba a Hernán Barcos, ya sea a través del balón largo, al espacio o el pase.

Tal como se vio en el partido, Alianza Lima aprovechó hasta tres o cuatro desatenciones del cuadro brasilero en el primer tiempo para alimentar a los dos delanteros y generar jugadas de peligro. Así fue como llegó el gol íntimo en los pies de Kevin Serna, quien hizo explotar Matute en el minuto 35. Incluso, la mal recordada jugada de Cecilio Waterman en el inicio del segundo tiempo que pudo significar el 2-0 también llegó bajo el mismo recurso. A partir de ahí, el colombiano se hizo indispensable en el ataque e, incluso, su variante al minuto 68 terminó siendo lo más cuestionado para Alejandro Restrepo.

Kevin Serna fue elegido el mejor jugador del partido ante Fluminense.

Kevin Serna como carrilero en Alianza Lima

Sin embargo, en el torneo local, Alianza Lima ha presentado una propuesta en la que potencia su ofensiva más que su defensa. En dicho esquema 3-5-2, Kevin Serna suele ser el que más ocasiones genera como carrilero por derecha. Sobre su zona se recuesta las posibilidades de llevar peligro al arco rival.

Cuando Alianza Lima suele atacar, lo hace sobre el sector de Serna; y, al momento de replegarse, el que retrocede es Juan Pablo Freytes (en su momento Ricardo Lagos), ubicado en el carril izquierdo. De sea manera, se forma una línea de cuatro para no quedar en posible desventaja numérica. Si bien Serna también cumple roles defensivos cuando atacan su lado, no es su función más hábil, como es el caso de Marco Huamán, habituado a jugar de lateral y reconvertido a carrilero. En el caso del colombiano, es un extremo reconvertido a carrilero.

Además, a la hora de pasar al ataque, Serna sirve de habilitador para que los dos delanteros (Hernán Barcos y Cecilio Waterman) balones gracias a su velocidad, uno contra uno y diagonales. En tanto a la estadística, el ‘colocho’ es el mayor asistidor de la temporada con tres servicios. Este es un motivo por el que Restrepo también se la pensaría dos veces antes de descartarlo como carrilero derecho y ponerlo de mediapunta. Sin embargo, no es el único.

En partidos en los que Alianza Lima tenga más la pelota y pueda pasar al ataque de forma constante, las bandas son claves para sumar gente en ofensiva. Para ello, es mucho más factible jugar con atacantes que tengan oficio de delanteros (recibir bien de espaldas, buen control, definición en espacio reducido, entre otros). Kevin Serna no posee del todo esas características en comparación con Waterman, Barcos, Sabbag o el mismo De Santis. Sin embargo, sí es mucho más aprovechable para picar el balón al espacio, correr y definir frente al arco rival, como lo ha demostrado gracias a su buen desequilibrio ante Fluminense.

En caso Kevin Serna juegue como delantero y reciba balones por el centro o las bandas en un partido en el que Alianza Lima pase mucho al ataque, el jugador podría desaprovecharse, considerando que en el carril derecho se dejaría a Huamán o Zanelatto, quienes producen menos en ofensiva. Por esta razón, a Restrepo le conviene que Serna trabaje en sociedad con dos delanteros en el área en compromisos donde sepa que tendrá muchas más ocasiones de jugar en campo rival. Mientras que, contra adversarios que exijan ser más defensivos y no se tenga tanto la pelota, Huamán es una opción más beneficiosa.





