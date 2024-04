Desde su nacimiento, Flavio Muñoz estuvo vinculado al fútbol. Su nombre fue elegido en honor al exdelantero peruano Flavio Maestri. Desde pequeño, lo tuvo como su referente, aunque nunca lo vio jugar en persona, siempre revisa sus videos, ya que sueña con algún día convertirse en el ‘9′ de la Selección Peruana, tal como Paolo Guerrero. Se ha fijado como meta alcanzar ese objetivo terminando su formación en el exigente fútbol brasileño, que le abrió las puertas hace más de dos años.

Flavio Muñoz nació el 9 de enero de 2008 en Lima, aunque pasó la mayor parte de sus primeros años de vida en el Callao. Fue en suelo chalaco donde comenzó a vincularse de lleno con la pelota. Inicialmente lo hizo representando los colores del Alianza Callao, para luego pasar por otros equipos de barrio como Pico de Oro y Sport San Juan de Dios. Prácticamente su etapa formativa hasta los 10 años la realizó en esos equipos. Lo que vendría después serían las grandes ligas, como él lo señala.

Flavio Muñoz y su experiencia en Sporting Cristal

A los 11 años le llegó la oportunidad de llegar al equipo del cual se considera hincha en el fútbol peruano: Sporting Cristal. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para demostrar su talento como atacante. Eran principios del año 2020 u solo pudo entrenar dos meses presencialmente. Después se sumaron tres meses más de entrenamiento virtual por la pandemia del COVID-19.

“Fue una bonita experiencia el haber estado en Sporting Cristal. Aunque el tiempo fue corto, me sirvió mucho para conocer cómo se maneja un club grande en sus divisiones inferiores. Espero algún día volver a un club del cual me considero hincha”, le contó a Depor.

Flavio Muñoz y su llegada a Brasil

Tras su paso por Sporting Cristal y con la incertidumbre del fútbol de menores, le llegó la oportunidad, por intermedio de un amigo, al club Emmanuel de Huaral. Esta institución es manejada por el brasileño Anderson Francisco Da Cunha, quien da oportunidad a jóvenes talentos peruanos para ubicarlos en clubes de Brasil. Sin embargo, Flavio tuvo que ganarse un lugar destacando en los distintos torneos que tiene el equipo huaralino fuera del país. En el primer campeonato mostró sus credenciales como goleador y Da Cunha no dudó en enviarle una invitación para que se sume al campamento peruano en tierras brasileñas.

Lo que vino después para Flavio fue defender la camiseta de los equipos Madureira, Boavista y Tigres do Brasil, equipos reconocidos del fútbol formativo en el estado de Río de Janeiro. Participó en el Campeonato MetropolitanoSub-15, Guillerme Embry Sub 16 y en la Rio Copa. Este último torneo lo ganó con los Tigres do Brasil. En este equipo registró sus mejores números la temporada pasada, al marcar 37 goles en 35 partidos jugados. Tras su gran estadística, fue subido al equipo Sub-17, siendo dos años menor. En esa categoría también rompió las redes y marcó seis goles.

Flavio Muñoz fue campeón de la Rio Copa Sub-15 con Tigres do Brasil. (Foto: Difusión)

Flamengo y otros interesados en Flavio Muñoz

Su excelente temporada en 2023 despertó el interés de varios clubes. Uno de los primeros fue Flamengo, ya que al ser de la misma ciudad en la que vive, lo habían visto en algunos partidos. El ‘Mengão’ lo invitó a principios de año a pasar unas pruebas, las cuales duraron una semana. Durante este período, Flavio tuvo un rendimiento destacado y el club le indicó que lo comenzarían a monitorear.

Este seguimiento implica que Flamengo tiene un cronograma de los partidos en los que participa Flavio. Cada vez que se enfrenta a un equipo importante, envían un scout para que pueda observarlo y registrar sus estadísticas. Aún no le han dado una respuesta definitiva, pero no es el único equipo que lo tiene en la mira. Desde Sao Paulo, Corinthians y Santos lo han invitado a realizar pruebas, y entre mayo y junio estará viajando para buscar una oportunidad en estos clubes con tanta historia en Brasil.

Flavio Muñoz enfrentó a Flamengo en el torneo Guillerme Embry Sub 16. El 'Mengao' lo viene siguiendo. (Foto: Difusión)

¿En qué posición juega Flavio Muñoz?

Flavio siempre tuvo claro que lo suyo eran la posiciones de ataque. Razón por la cual se desenvuelve como centrodelantero y extremo por ambas, ya que maneja ambos perfiles. Aunque le gusta más la posición de ‘9′, ya que considera que tiene un olfato único para el gol.

Entre sus principales características destaca su visión de juego, siempre juega con la cabeza levantada para tener mayor claridad, sobre todo cuando está de espaldas al arco. Asimismo, sobresale por su técnica para la precisión de los pases, y una de sus principales habilidades es la definición en el 1 vs. 1. Además, su estatura de 1.74 metros a sus 15 años le ayuda a tener un buen salto y a ganar en el juego aéreo.

“Mi forma de jugar es similar a la de Flavio Maestri en sus mejores años con Sporting Cristal y la Selección Peruana. Si hablamos de los jugadores que he podido ver en vivo, tengo características similares a las de Paolo Guerrero durante su etapa en Corinthians y Flamengo. Son dos grandes referentes para mí ”, comentó.

