El último miércoles, el delantero Kevin Serna vivió una noche casi perfecta en el estadio Alejandro Villanueva. El colombiano fue pieza clave en la línea ofensiva de Alianza Lima: en la primera parte estuvo atento a los errores en salida de Felipe Melo y Marlon Santos. Incluso, abrió el marcador tras una contra perfecta de los íntimos ante Fluminense, en un partido correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, más allá de que al final el conjunto brasileño igualó las acciones, el exjugador de ADT fue la figura del encuentro.

Tan buena fue su presentación que luego del pitazo final del partido, el jugador blanquiazul fue saludado por Marcelo y Felipe Melo (ambos jugadores del ‘Flu’), quienes reconocieron el talento del deportista del cuadro victoriano. Incluso, el cafetero confesó qué le dijeron al término del compromiso.

“Son excelentes seres humanos. Hablaron conmigo, me felicitaron. (Me dijeron) muy buen partido, que siga así”, sostuvo el delantero del combinado blanquiazul tras el compromiso que sostuvieron, en Matute. Ojo, el próximo desafío de los íntimos será contra Cerro Porteño en Paraguay.

Por otro lado, Kevin Serna sostuvo que “cuando ya acaba el partido uno se lamenta de las situaciones que tuvimos claras. Era fundamental hacer las que teníamos claras porque ante estos rivales que tienen jerarquía tienen una y anotan”. A su vez, se refirió a la decisión de Alejandro Restrepo, quien lo cambió en la etapa complementaria por Franco Zanelatto.

“Son decisiones técnicas. De pronto, el ‘profe’ quería otra cosa.Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar”, añadió el delantero íntimo.

Diniz explicó los movimientos del gol de Kevin Serna

A pesar de que Fluminense llegó a Lima con un equipo fuerte en el ataque, el DT de Alianza Lima tuvo en cuenta esta fortaleza al momento de planificar su estrategia. Por esta razón, el guía colombiano optó por jugadores con velocidad y potencia en el ataque, como Cecilio Waterman y Kevin Serna. El objetivo era aprovechar las contras y, por momentos, presionar las salidas.

En medio de ello, el estratega del conjunto brasileño Fernando Diniz indicó que “no apareció libre (Kevin Serna) porque lo dejamos libre. El motivo de que apareciera con posibilidades de rematar fueron los errores que el equipo no suele cometer. El equipo no falla pases. Ofrecimos muchos contraataques. En ese momento, cuando fallamos el pase en la primera línea de construcción, tuvieron la oportunidad”.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego del 1-1 con Fluminense, Alianza Lima volverá a tener actividad cuando le toque visitar a Carlos A. Mannucci por la décima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 6 de abril desde las 5:30 p.m., se disputará en el Mansiche y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los blanquiazules volverán a enfocarse en su participación internacional cuando visiten a Cerro Porteño por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para el miércoles 10 de abril desde las 5:00 p.m., tendrá lugar en el estadio General Pablo Rojas y será transmitido por ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su alternativa digital a través de la plataforma de Star Plus.





