Alianza Lima ya no depende de sí mismo en el Apertura y los memes no paran de salir

Alianza Lima no pudo ganar en Huancayo y ya no depende de sí mismo para ser el campeón del Torneo Apertura y disputar los Playoff. Los íntimos jugaron un partido discreto y, aunque lo empataron sobre el final, no pudieron pasar del empate.

El resultado solo le conviene a Sporting Cristal que, si vence a Sport Rosario de local, puede dar la vuelta el próximo domingo en el Alberto Gallardo.

Alianza: Rinaldo Cruzado falló el penal que pudo cambiar la historia

Alianza Lima desperdició una buena oportunidad en Huancayo y lógicamente los memes no tardaron en aparecer en las redes sociales.

Saca la calculadora: Alianza Lima ya no depende de sí mismo para ser campeón

Alianza Lima esperará el milagro y si no le alcanza buscará tener su revancha en el Clausura. Torneo que deberá ganar sí o sí para pelear por el bicampeonato.