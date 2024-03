El caso Carlos Zambrano

Sobre la decisión de que el ‘Kaiser’ continúe en el equipo, considerando que no se le tenía en la planificación a inicio de temporada a pesar de tener contrato por todo el 2024, Bruno Marioni enfatizó en que fue el defensor quien decidió buscarlo y establecer un diálogo para volver al club al notar el contexto de lesiones, entre ellas, la del defensor Yordi Vílchez.

En tal sentido, Marioni quiso dejar en claro que no está priorizando lo deportivo por sobre el perfil profesional, físico, psicológico y disciplinario del que habló a inicio de año, sino que sus convicciones siguen siendo las mismas y es Zambrano quien tendrá que acoplarse a este nuevo tipo de jugador que Alianza Lima contempla en su plantel. El directivo indicó que mucho tuvo que ver que fuese el defensor central quien buscara continuar en el club y que la coyuntura también incidió en la decisión: la baja de Vílchez y la predisposición de Zambrano a cumplir con los lineamientos.

“Hace unos días, tras la lesión de Yordi Vílchez, Ricardo Lagos y Pablo Sabbag, se nos presentó una situación que no se espera y en la que hay que tomar decisiones. A partir de ese contexto, se comunicó conmigo Carlos (Zambrano) para charlar y accedí. Nos juntamos hace unos días y charlamos, él me expresó sus ganas de reincorporarse viendo la situación que atravesábamos. Fue muy importante porque en esa charla Carlos expresó su deseo de volver a componer el plantel. Yo le conté cómo es el club hoy, cómo es el proyecto y la forma en que ahora trabajamos respecto a la disciplina e intensidad que hay todos los días. Hoy Alianza tiene un camino, un rumbo, y no se va a desviar hacia ningún lado”, indicó Marioni en un primer momento.

Luego, el argentino agregó: “Carlos entendió esa situación, me expresó su compromiso y entendimiento. Está comprometido a integrarse y trabajar de la forma en que estamos trabajando. Esto fue algo que yo debí conversar con Alejandro Restrepo, el comando técnico y con la directiva. A partir de eso decidimos reincorporarlo a partir del lunes al primer equipo. En mi primera conferencia, yo dije que ni el ego ni nadie está por encima de Alianza Lima, creo yo que cuando hay buenas intenciones y las cosas claras, todo es solucionable. No le veo contradicción a nada, porque sigo pensando lo mismo. En el momento que dijimos que no entraba en la planificación, era lo que pasaba en su momento y hoy es otro. Contradicción no es, para nada”, agregó.

Por último, enfatizó en que quien incumpla con indisciplinas, no tendrá ningún tipo de amparo por parte del mismo plantel y de la directiva: “El grupo está muy fuerte y unido, saben que representan a un escudo muy grande. Hay una línea muy clara y marcada, te aseguro que ninguno del plantel va a permitir que nadie se salga de la disciplina, hay un compromiso muy grande y nadie se va a apartar de eso. El que se salga de esa línea, se quedará fuera solo”.

Arbitrajes y lesionados

Por otro lado, Bruno Marioni alzó la voz en tanto a determinados arbitrajes, alegando que muchos jugadores vienen cometiendo faltas bastante graves y no están siendo sancionados como se debería. En específico, mencionó el caso de Ricardo Lagos, quien sufrió un duro golpe en el último duelo ante Comerciantes Unidos y, por ello, ahora presenta una rotura de ligamento en la rodilla que lo alejará de tres a cuatro meses de las canchas.

“Tenemos la obligación de exigir a las autoridades que sean rigurosas respecto a los jugadores que agreden dentro de la cancha. Yo entiendo que hay que jugar con intensidad, es parte del fútbol, pero sí esperamos que sean rigurosos con las sanciones cuando se juega más allá del límite y creo que eso no está pasando. Habrá muchos lesionados si no son rigurosos con estas faltas importantes, como fue el caso de Ricardo Lagos”, indicó Marioni.

Sobre las bajas, Marioni esclareció cuál es la situación de Pablo Sabbag y reveló que tuvo que ser nuevamente operado del tobillo izquierdo, por lo que se perderá todo el Torneo Apertura y la Copa Libertadores: “Sabbag hace unas semanas regresó de la Copa de Asia y había recibido una patada en el tobillo, él fue con un especialista en Miami y junto con nuestro jefe de área médica recomendaron una operación. A partir de eso se vio que la lesión era un poco más grave, se operó y va a estar en los próximos días regresando a Lima para hacer la rehabilitación. Se estima que estará de para entre cuatro o cinco meses antes de poder jugar”.

En tanto a las lesiones de Ricardo Lagos y Yordi Vílchez, el directivo agregó: “En el caso de Lagos, está con problemas de su ligamento en la rodilla y va a tener tres o cuatro meses de recuperación, tuvo una pequeña rotura de ligamentos. En tanto a Vílchez, él tiene una tendinopatía que a veces le molesta, hoy lamentamos mucho tener estas situaciones y entendemos que el fútbol tiene estos momentos que hay que saber afrontar”.

Los nuevas apuestas

Por otro lado, Marioni fue consultado sobre cuánto afectan estas repentinas lesiones al inicio del torneo y si considera que, al tratarse de jugadores titulares, esto achica el plantel de cara al Torneo Apertura y Copa Libertadores. El directivo admitió que sí es un panorama complicado y que eso los llevará a echar mano de nuevos nombres al momento de disputar ambos torneos en simultáneo.

“Sí, el tema de las lesiones te afecta en la planificación diaria, tener que subir a un chico de reserva no es lo mismo que un jugador con trayectoria, pero hemos pensado en eso y tenemos un plantel completo. Tenemos prácticamente dos jugadores por puesto con buena competitividad y Alejandro ha ido variando y le da oportunidades a otros chicos como Ángel de la Cruz, Sebastián Aranda seguro va a tener más oportunidades, así como Jhamir D’Arrigo. Claro que las lesiones complican, pero prefiero verlo como oportunidades para otros chicos”, expresó.

El perfil de Jeriel de Santis

Sobre la sorpresiva contratación de Jeriel de Santis como nuevo delantero de Alianza Lima, Marioni dejó en claro que el futbolista viene siendo seguido por el club hace varios meses, incluso desde antes que él asuma la dirección deportiva. Al momento de ver opciones en el mercado para incorporar a un atacante tras la lesión de Sabbag, notaron que De Santis era una buena alternativa, ya que también había empezado a hacer su documentación de DNI peruano.

“Tenemos un área de scout que viene trabajando y a Jeriel no lo descubrimos de ahora, sino de hace mucho tiempo desde el lado del club. Es un jugador que contratamos tanto para la Liga 1 como para la Copa Libertadores, sus trámites ya se iniciaron hace un tiempo y confiamos en que próximamente ya sea peruano”, indicó Marioni.

Sobre su perfil físico y futbolístico, Marioni detalló cómo se podría adaptar al equipo: “Jeriel Cumple con las características que el club quiere. Viene a completar el plantel, Alejandro será el que disponga sus minutos. La conformación física para nosotros es importante, él la tiene y también muy buena técnica, además de la velocidad. Puede jugar como centrodelantero y también como media punta”, sostuvo.





