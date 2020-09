El recorrido para estar en Qatar 2022 arranca el próximo jueves 8 de octubre. La Selección Peruana empieza su largo camino visitando a su similar de Paraguay, un elenco que ha sabido fortalecerse de los talentos individuales llamados por Eduardo Berizzo; sin embargo, con poco más de un año a cargo de este combinado, ¿cómo llegan los ‘guaraníes’ a su primer partido?

Para conocer a fondo la realidad de la selección de Paraguay, Depor conversó con Nicolás Ledesma, periodista de radio La Unión, quien desglosó las ventajas y debilidades que pueda tener el elenco de su país, los retos que deberá asumir el ‘Toto’, así como la responsabilidad que se tiene al empezar las Eliminatorias frente al conjunto de Ricardo Gareca.

Presente del fútbol paraguayo

El coronavirus paralizó las actividades deportivas en todo el mundo. Paraguay fue de los primeros en cumplir con las normas de distanciamiento, las cuales también llevó a su liga aplicar una larga pausa. Pese a ello, al regreso del campeonato (21 de julio), los 12 clubes supieron adaptarse a la nueva realidad y hoy, a una fecha de culminar su Torneo Apertura, Cerro Porteño ya es campeón con 5 puntos de ventaja sobre Olimpia.

“Aquí hay una linda discusión sobre la posibilidad de que nuestra base de jugadores para la selección sean del campeonato local, que tiene 14 partidos disputados y llegan mejor ‘training’, de Cerro, Olimpia, Libertad y Guaraní. Yo creo que Berizzo va a respetar la lista de futbolistas que han estado en la última convocatoria, con la suma de talentos locales”, manifestó Ledesma.

Si bien hubo una respuesta efectiva por parte de los equipos, al momento en el que se reanudó el torneo, también hubo trabajo gerencial detrás y una ayuda económica, no solo por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), sino también de CONMEBOL y FIFA. “Con ello se llenó las expectativas de los clubes, que fueron bastante grandes, ya que no tuvimos público en las canchas. Está por cerrarse el Apertura para dar paso al Clausura, que tendrá un formato más corto, que se espera terminar el 30 de diciembre”, detalló.

Jugadores disponibles y con minutos

Previo al anuncio de su lista definitiva, Eduardo Berizzo ‘separó’ 37 jugadores extranjeros , dentro de los cuales estarían aquellos que fueron llamados en convocatorias pasadas. Muchos de estos vienen sumando partidos en sus respectivas ligas, pero no son la gran mayoría, por lo que una mirada al entorno local, según Ledesma, sería lo indicado para tener un equipo con continuidad.

“Nosotros tenemos la preocupación de que tenemos jugadores en Argentina -que son la mayoría- que no están jugando, pues no todos disputan la Copa Libertadores. Es el caso de los Romero (Óscar y Ángel), que no han sumado minutos. Es probable que uno de ellos sea titular ante Perú, pero no tienen el rodamiento que están teniendo otros”, precisó Ledesma. Pese a este panorama, el universo local ofrece más posibilidades.

Jugadores en el extranjero, como Braian Samudio, de Çaykur Rizespor en la liga turca, ya viene sumando tiempo en campo; Antonio Sanabria, que hace unos días marcó un par de goles en Italia; Gustavo Gómez, capitán del elenco ‘guaraní’, también se alista. En la liga paraguaya, los nombres que pudieron estar presentes para esta convocatoria los conoce bien Ledesma.

“Alberto Espinola, defensor de Cerro Porteño, viene con un muy buen nivel, lo mismo por el lado izquierdo con Santiago Arzamendia, que ha sido pieza clave para que este equipo se coloque campeón del Apertura. En la volante, no creo que se aleje de lo que ha venido planteando Berizzo. Jorge Morel es un volante central que también viene con continuidad en Guaraní. Mathías Villasanti también podría ser titular”, dio a conocer el periodista paraguayo.

A un año de la incorporación de Berizzo

Eduardo Berizzo fue anunciado como nuevo DT de Paraguay el 18 de febrero del 2019. Su paso por Estudiantes de La Plata, Celta de Vigo y Sevilla, además de su experiencia cercana con Marcelo Bielsa, le permitieron tener la confianza de un país para cargar consigo la responsabilidad de pelear por un cupo a Qatar 2022. Sin embargo, solo ha tenido un año completo para trabajar su estrategia y visión de juego, debido a la para del COVID-19.

“Tenemos un inconveniente que debemos seguir trabajando, que es la parte psicológica. Tenemos una generación que ha tenido dificultades en los eventos internacionales, como Eliminatorias y ediciones de Copa América, al no haber dado ese paso que generaciones pasadas sí han logrado. Si se vence eso, que es lo que busca Berizzo, más el rodamiento (en el campeonato local y en el extranjero) se puede llegar con buen nivel al primer partido”, explicó Nicolás Ledesma.

El estratega argentino debutó precisamente ante Perú , en un amistoso disputado el el 23 de marzo del 2019. Aquel duelo, la blanquirroja se llevó el triunfo con un gol de Christian Cueva en el Red Bull Arena de New Jersey. De allí ha disputado trece encuentros más, de los cuales cuatro se dieron en la última edición de la Copa América, donde quedó en cuartos de final ante Brasil.

Si de números se trata, Paraguay ha acumulado tres victorias, cinco empates y seis derrotas, bajo el mando del ‘Toto’ solo el año pasado. Para el 2020 no ha tenido oportunidad de acumular encuentros, pero sí ha aplicado una estrategia que podría darle frutos este 8 de octubre. “Berizzo tuvo un trabajo muy bueno con los jugadores que llegaron de Argentina, en la a casa de la selección de Paraguay. De 15 se pasó a 17 futbolistas que podrían ser seleccionables, no solo la parte física, sino también en la concientización que comenté, para levantar sus espíritus”, indicó.

Todo sobre la logística

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas no será fácil. Los países de la región aún siguen restableciéndose de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que las restricciones y carencias que se puedan hallar deberán ser suplidas por el equipo de profesionales que acompañe a las selecciones. Paraguay arranca como local, pero luego deberá viajar a Venezuela, país donde el COVID-19 no es lo único que golpea a su población.

“Berizzo está conversando mucho con los técnicos de los equipos que están visitando Venezuela. Libertad fue hace un par de días para jugar contra Caracas FC, por la Copa Libertadores; esto nos deja una enseñanza para lo que se pueda plantear al viajar a ese país. ¿Qué se puede llevar, qué no? Qué restricciones tendrán en el aeropuerto, ya que los jugadores cumplen un régimen de alimentación e hidratación específicos, entre otros puntos que evalúa la comisión médica de la selección”, hizo hincapié Ledesma.

La primera fecha doble FIFA será una estupenda ocasión para medir y determinar la logística que deben tener los elencos sudamericanos. Eso sí, será necesario echar un ojo crítico a cada elemento técnico, estratégico y psicológico que se requieran para estos encuentros, más allá del historial de partidos pasados.

Por lo pronto, el debut de la Selección Peruana y su similar de Paraguay promete emoción, tras una larga sequía de partidos internacionales. “Perú es un gran equipo, con un DT con gran conocimiento del fútbol sudamericano. Tenemos una pequeña ventajita, por la ausencia de Paolo Guerrero, pero ello no resta la experiencia de su equipo. Estoy seguro que habrá calidad y calibre para este debut”, sentenció Ledesma, quien también estará atento a cada detalle que se desarrolle en las Eliminatorias.

