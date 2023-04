🎶𝐆𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐍𝐞𝐠𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚, 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐲 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐚𝐥 𝐚𝐣𝐞𝐧𝐨... 🎶⚪️🔵



¿Cómo nace la idea de tener como mascota a ‘Gallo Negro’?

El año pasado, después del triunfo que tuvimos de visita en el clásico, donde ganamos 4-1, nació la idea de tener una mascota. Era algo que ya veníamos conversando desde hace un buen tiempo, de buscar una mascota que nos represente como club. Y a raíz de este triunfo nació ‘Gallo Negro’, que simboliza lo que es Alianza Lima, que sale a pelear en todos lados, a buscar los resultados y superar las adversidades. Lo que buscábamos era relacionar a la mascota con el sentir que el club tiene. Tuvimos la idea después del clásico y ahora, después de un año, conmemorando un poco esa celebración, sacamos la mascota de manera física.

¿Cuál ha sido la primera percepción del hincha tras el lanzamiento de la nueva mascota?

Fue muy bien recibido. El hincha lo disfrutó mucho. Hemos cambiado la dinámica para traerle temas novedosos antes del inicio del partido y en el entretiempo. Y hoy en día también le damos exposición con una batalla que hemos lanzado, que es la batalla de mascotas, cuyo primer reto fue el del baile y tuvo mucha aceptación. Allí invitamos a nuestros patrocinadores que traigan a sus mascotas también y participen. Por ejemplo, Apuesta Total trajo al ‘tío Apuesta Total’, San Carlos trajo a ‘Sancarlitos’, Konami trajo a ‘Bomberman’, y nosotros con ‘Gallo Negro’. Desde la parte comercial, nos es favorable, porque a los patrocinadores los hacemos participar, es interactivo. Este es el primero que tenemos y vamos a seguir lanzando más retos con las mascotas. Todas las marcas en Alianza Lima tienen una exposición y la posibilidad de interactuar con los hinchas.

El hincha de Alianza siente ahora que ir a Matute es una experiencia distinta, ¿cuánto se ha trabajado para consolidar el éxito comercial del club?

Estamos en constante crecimiento y desarrollo. De hecho, cuando ingreso al club, me toca la pandemia, en la que toda esa relación que quisimos formar con los hinchas se cortó; pero buscamos otros mecanismos para poder conectarnos con los hinchas como lo fue la digitalización, el trabajo de redes, incluso, superando a clubes como la ‘U’. Pero una vez que volvimos a la normalidad, teníamos este proyecto puesto en pausa para relacionarnos con el hincha y que viva la experiencia de ir al estadio. Y eso nos ha servido mucho, porque atribuimos el éxito no solo al buen momento del equipo y a la fidelidad del hincha, sino también a la propuesta novedosa que le presentamos. Ahora el hincha lleva a la familia y es un momento agradable. No solo competimos con otros clubes, sino también con otras alternativas de entretenimiento. Es una experiencia 360.

Esa iniciativa también ha sido tomada por otros clubes...

Vemos con agrado que otros clubes lo hayan implementado. El vecino del frente, Cristal, Melgar, eso hace que ellos también tengan una propuesta de valor interesante y que haya una competencia sana. Ahora mucha gente va al estadio y mantiene activa a la industria a pesar de todas las falencias que tiene nuestro torneo. Sin embargo, si toda esta gente acude al estadio, también hace atractiva la liga y eso se transforma en rédito comercial para los clubes, de manera que tengan mejor financiamiento para invertir bien, hacer un torneo más competitivo y recortar esas brechas internacionales que tenemos con otros equipos.

¿Qué hace distinto al hincha de Alianza Lima?

Hemos estudiado al hincha, lo hemos identificado y la verdad es que es único . Alianza Lima trasciende la parte deportiva, es un tema cultural y arraigado en nuestro país. Uno va a La Victoria y habla aliancismo. Pero sabemos también que el hincha de Alianza es diferente del resto. No es un hincha de resultados. Hoy nos va bastante bien, estamos marcando una pauta con el desarrollo del club y la institución; pero recordemos que el hincha siempre ha estado a pesar de los malos momentos que hemos pasado, como por ejemplo el ‘Fókker’. Hoy disfrutamos la bonanza, pero nos vaya bien o mal, el hincha de Alianza siempre está.

El año pasado impuso un récord de casi 23 millones de soles en taquilla, ¿es posible superar esa cifra este año?

Si nos ponemos a la fecha de hoy y comparamos con la del año pasado, estamos un 71% arriba, sin contar el último partido en casa contra Cantolao. Estamos arriba de los 16 millones de soles. Entonces, eso habla muy bien de la convocatoria del club, de los planes del club, de seguir las estrategias que nos hemos planteado. Y también nos permite sostener al club. Hoy, con todos estos problemas de los derechos de televisión, nosotros como área comercial asumimos el compromiso de compensar o sobreponer cualquiera de esas situaciones. El club sigue caminando hacia sus objetivos desde nuestra área.

Entonces, ¿cuál es el monto a superar?

Nosotros queremos un objetivo mayor al del año pasado. Planteamos el objetivo de superar los 25 millones de soles en lo que es taquilla hasta fin de año. A la fecha, si comparamos el 16 de abril actual con el del 2022, estamos un 71% arriba. Entonces, eso no quiere decir que siempre se mantenga así. Para nosotros es fabuloso la convocatoria que adquiere el club y la experiencia que se brinda desde el estadio. El club está trabajando en ser mejor, en construir y devolverle toda esa consideración que ha tenido el hincha con la institución.

Universitario también está experimentando un crecimiento actualmente, porque lleva más de 40 mil hinchas al Monumental...

Y eso es bueno, porque Alianza no puede crecer solo. Lamentablemente, sentimos que a veces les gana las diferencias a nuestros vecinos de al frente y entran en discusiones que no te ayudan a construir. Como Alianza Lima, no quisiéramos jugar dos clásicos al año, sino jugar cuatro. Y eso nos favorece a ambos, a las marcas, a la industria futbolística, a la televisión, a todos. Eso saca lo mejor de ti. Para nosotros sería lo ideal; pero sentimos que el armado de los partidos no es el mismo. Ojalá que se entienda, además, que hay que trabajar en pro de los equipos, quienes finalmente alimentan a la selección peruana.

La Liga 1 publicó una lista de los clubes que llevaron más hinchas al estadio y Universitario lideraba la nómina...

Habría que ser un poquito más exactos con esa información y saber quiénes han jugado más partidos de local. Nosotros tenemos menos partidos en casa; entonces, allí hay una diferencia. Sería bueno mencionarlo, porque a veces no son tan precisos con sus datos.

¿Cómo va el tema de la ampliación del estadio?

Hay un trabajo que busca eso, las exigencias de hoy te piden ampliar el estadio. De hecho, estamos trabajando en ese tipo de proyecto; sin embargo, tras los problemas por los derechos de televisión, lastimosamente eso se encuentra en ‘stand by’, porque no te permiten financiar a futuro sin la seguridad ni la garantía que te da un contrato como el del Consorcio. Te frena un poco esos planes de desarrollo a futuro. No se ha empujado mucho más el tema de la construcción porque no tenemos la seguridad del ingreso televisivo.

¿Alianza no recibe ingresos por derechos de televisión?

No sé exactamente cómo está esa situación; pero nosotros -como no vemos esa situación- nuestro objetivo es empujar todo lo que se pueda para que el club no sienta la falencia de la disputa que hoy se tiene. Por un lado está el Consorcio, donde tenías un contrato de diez años, contra otra propuesta que es más corta, inmediata y experimental. Ese es el panorama en el que está el club. Esta situación nos afecta.

