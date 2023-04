Por un lado, la efectividad de Sabbag y, por el otro, el hecho de que Reyna por fin pudo anotar con la camiseta grone . También está el desempeño de Barcos, quien se ha convertido en un jugador de recambio que tiene gol. A todo esto, se les suma el regreso de Gino Peruzzi y la actuación de Aldair Rodríguez, que comenzó el partido como lateral derecho y terminó como extremo. No se puede dejar de mencionar a la dupla de centrales conformada por Carlos Zambrano y Santiago García, que hoy estuvo sólida. Ahora, tras esta victoria, Alianza pondrá su foco en la Copa Libertadores: en su duelo contra Libertad de Paraguay.

Un goleador llamado Sabbag

Una vez más el colombiano Pablo Sabbag demostró por qué ha sido un buen fichaje para la escuadra íntima. ¿Cómo así? En el último partido ante Cantolao, metió un golazo de chalaca -abriendo el marcador- y así se ratificó como el máximo anotador de Alianza en lo que va de la Liga 1 con 5 tantos . Le anotó una vez a Sport Boys, otra a Universitario de Deportes, otra a UTC de Cajamarca y, finalmente, a Alianza Atlético Sullana.

Tiene efectividad el delantero blanquiazul. Y no solo ataca, también retrocede y ayuda a defender cuando lo requieren. La página especializada de estadísticas SofaScore le puso a su performance un 7.6. Para el club íntimo, es bueno que el ‘Jeque’ tenga esa hambre goleadora y que marque goles, para que llegue con el ánimo a tope al encuentro con Libertad por la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

Reyna por fin pudo marcar

El hincha le pedía goles o asistencias al extremo izquierdo Bryan Reyna, quien arribó esta temporada a Alianza. Mostraba buen nivel con sus regates y su estilo de juego, pero no podía anotar ni asistir. Así fue en seis fechas del Apertura (siete partidos si contamos el duelo contra Paranaense por la Libertadores). No se le daba. Pero ante Cantolao por fin pudo celebrar un tanto de su propia autoría.

Reyna pudo meter un golazo en el minuto 49′ del segundo tiempo. Y su celebración evidenció que se había quitado un gran peso de encima. No anotaba desde octubre del año pasado cuando, vistiendo la ‘mica’ del ‘Delfín’, le marcó a Ayacucho FC. Es decir, aplicó la ley del ex. Ahora, debe consolidarse en el once de Guillermo Salas, seguir marcando de ser posible y concentrarse en lo que será el duelo con Libertad.

El ‘Pirata’ festejó su gol

Hernán Barcos fue el goleador de Alianza Lima en la campaña del 2022, pero, con la llegada de Sabbag, ha pasado a la banca de suplentes. Sin embargo, sigue siendo un jugador importante en la oncena de ‘Chicho’ Salas. Y es que se ha convertido en una pieza de recambio, que no solo lidera al equipo, sino que continúa metiendo goles. Lo demostró hoy ante Cantolao.

El ‘Pirata’ ingresó en el segundo tiempo, en el 51′‚ reemplazando al ‘Jeque’, y en el 90+4′ puso el tercero a favor de los victorianos. Ya suma dos tantos en el Apertura (el primero lo anotó durante el enfrentamiento contra Sport Boys en la cuarta fecha del torneo). Si mantiene ese nivel y esos registros, podría ser de mucha ayuda en la Copa Libertadores. A eso debería apuntar Barcos: a seguir marcando cuando tengan que jugar.

El regreso de Peruzzi

Treinta y cuatro días después y tras recuperarse de un esguince en el tobillo derecho, el argentino Gino Peruzzi pegó la vuelta y pudo tener minutos ante Cantolao. Su ingreso fue en el primer tiempo, en el minuto 41, en reemplazo de Gabriel Costa, quien se sintió durante el cotejo y tuvo que pedir su cambio. Peruzzi es titular en el once de ‘Chicho’, por lo que necesita recuperar ritmo de juego de cara a la Libertadores. Debería estar presente este jueves 20 ante Libertad.

Por la lesión que tuvo Peruzzi y la bajas de Edinson Chávez y Joao Montoya, Salas había decidido que, ante el ‘Delfín’, Aldair Rodríguez arranque como lateral derecho y cumplió, pero tras el regreso del argentino, Rodríguez terminó el partido en su puesto natural de extremo. A Peruzzi, SofaScore le puso un puntaje de 6.7, mientras que a Rodríguez, 7.6, uno de los más altos con los que calificó esta página especializada a los protagonistas de este cotejo.

La sólida dupla de centrales

Dos de los jugadores que más destacaron en Alianza fueron la dupla de centrales conformada por Carlos Zambrano y Santiago García. Y es que ambos defensas estuvieron sólidos, despejando y bloqueando el ataque de Cantolao. El ‘Kaiser’, sobre todo, mostró jerarquía y liderazgo, apoyando, inclusive, a Aldair Rodríguez, quien estaba jugando en un puesto inusual para él (el de lateral derecho).

La página SofaScore le puso a Zambrano un 7.4 por su desempeño y a García, un 7.2 Este dúo de centrales debería ser el que inicie en el partido contra Libertad de Paraguay, en la segunda fecha del Grupo G de la Libertadores (este jueves desde las 9:00 p.m.). Será un cotejo complicado para los íntimos, pero este triunfo sobre el ‘Delfín’ les debe subir el ánimo para enfrentar este partido internacional allá en Asunción.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.