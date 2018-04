Alianza Lima: ¿qué dijo Bengoechea sobre la pelea entre Leyes y Hohberg? 

Gabriel Leyes y Alejandro Hohberg fueron los grandes protagonistas de Alianza Lima en el partido ante Junior por la Copa Libertadores. Sin embargo, el motivo estuvo lejos de ser bueno. No se trató de goles o buenas jugadas, sino más bien de una pelea en pleno encuentro.

La acción se dio alrededor cerca de los 30 minutos. Leyes recibió el balón frente al arco rival, pero en lugar de patear a gol, decidió jugar de 'taquito' con Hohberg, que no llegó a la jugada. Luego, ambos se encararon por la jugada desperdiciada.

► Alianza Lima: Leyes y Hohberg se encararon en pleno partido por esta acción [VIDEO]

Tras el encuentro, Pablo Bengoechea fue consultado sobre este episodio, que fue muy comentado en redes sociales, sobre todo porque reflejaba lo mucho que sufría Alianza Lima para sacar adelante el partido.

"No voy a hablar del tema porque no sé lo que pasó. Lo que sí sé es que todo lo que hacen y hablan los jugadores es por el bien del equipo. Las jugadas siempre generan eso por diferentes motivos, pero no hay ningún tipo de problema. Eso ocurre en todos partidos", dijo el DT en conferencia de prensa.

Alianza Lima cayó 2-0 ante Junior en Matute y quedó último del Grupo H de la Copa Libertadores con una sola unidad. Palmeiras lidera con 7, lo sigue Boca Juniors con 5 y los de Barranquilla con 3.

► Con protección policial: Alianza se retiró del campo en medio de insultos

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR