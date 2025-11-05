En los últimos años, el trabajo de menores en Alianza Lima ha comenzado a mostrar resultados visibles, no solo en el rendimiento local, sino también en el interés que clubes extranjeros están teniendo por los jóvenes formados en Matute. En este escenario, dos nombres han saltado recientemente a la conversación debido al seguimiento constante que les hicieron desde la Liga de Portugal. La noticia no sorprende dentro de la interna blanquiazul, donde sabían que su crecimiento venía llamando la atención, pero sí genera expectativa en la hinchada.

La información apunta a que ambos futbolistas viajarán en los próximos días para sumarse a una pasantía en el Sporting Clube de Braga. El objetivo inicial será integrarse a los entrenamientos de categorías juveniles, observar su adaptación y evaluar su proyección en un entorno competitivo diferente al peruano.

Uno de los jugadores involucrados es Geray Motta, delantero centro de la categoría 2009, quien también puede desempeñarse como extremo o mediocentro ofensivo. Ha sido convocado con regularidad a las selecciones juveniles del Perú, destacando por su movilidad, agresividad para atacar espacios y capacidad goleadora. En Alianza es considerado una de las piezas con mayor techo dentro del proceso formativo.

El otro futbolista es Sebastián Ortega, lateral derecho que también puede cumplir funciones como defensor central. Al igual que Motta, pertenece a la categoría 2009 y cuenta con contrato profesional hasta el 2028, lo que refleja la apuesta firme del club por asegurar su continuidad y desarrollo.

La decisión del Braga no surgió de un día para otro. Según se conoció, el club portugués inició el seguimiento durante la Flamengo Cup 2024, torneo en el que se enfrentaron a Alianza Lima y los jugadores dejaron una buena impresión. La observación continuó meses después en la Adidas Cup, donde ambos futbolistas volvieron a destacar, esta vez contra rivales de diferentes estilos y ritmos de juego.

La pasantía inicialmente está pensada para una duración de dos semanas. Sin embargo, el plan contempla la posibilidad de que, dependiendo del desempeño en la segunda semana, puedan pasar a entrenar con la categoría Sub-23 del Braga. Ese sería un salto importante en su proceso, pues se trata de un entorno más cercano al fútbol profesional.

Vale mencionar que Alianza Lima viene asegurando vínculos largos con sus jóvenes promesas. De hecho, tanto Motta como Ortega firmaron su primer contrato profesional este año, una medida clave para evitar que talentos formados en casa migren sin dejar beneficio deportivo o económico al club.

Los nuevos 'potrillos' que firmaron su primer contrato con Alianza Lima | Foto: AL

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas CYC, Alianza Lima volverá a tener actividad después del paron FIFA cuando reciba a UTC, en el partido reprogramado por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR