Hoy todos los reflectores en el fútbol peruano apuntan a Universitario de Deportes. Es el tricampeón peruano, tras conseguir el Torneo Clausura de manera anticipada, y por ello la directiva tiene la ventaja de comenzar con anticipación el armado del plantel 2026, que buscará dos objetivos de alto vuelo: el ‘tetra’ en la Liga 1 y mejorar la campaña en la Copa Libertadores, que sería pasar la valla de octavos de final. En ese sentido, Álvaro Barco fue claro en reconocer que comenzó a trabajar de cara al futuro y le dejó un mensaje al hincha en días de muchos rumores sobre altas y bajas en el plantel.

En diálogo con Tiempo Crema, el director deportivo de Universitario señaló que el 80 % del plantel está renovado para el 2026. Es más, se atrevió a nombrar los futbolistas que culminan contrato a fin de año: Sebastián Britos, Matías di Benedetto, Diego Churín, Gabriel Costa y Horacio Calcaterra. Con respecto al ‘Tano’, tiene un acuerdo para renovar en caso consiga su nacionalización; ‘Calca’ también podría seguir, mientras que los demás es probable que no continúen.

Todo bajo la mirada de Jorge Fossati, a quien Barco ve seguro en Ate pese a sus recientes declaraciones. “En toda temporada, hay una conversación muy profunda en cuanto a la planificación y los objetivos, esta conversación se va a dar para estar en la mejor línea con el club, pero el ánimo es el mejor y en ese sentido, esa conversación se va a dar, no cabe la menor duda que todo va a salir bien y vamos a llegar a buen puerto con Jorge Fossati”, declaró el dirigente.

Barco también señaló que se va a valorar la calidad del jugador, independiente de la edad, con respecto a los refuerzos. Eso sí, dejó en claro que la principal búsqueda es el ‘9’ extranjero. “En todos los equipos del mundo, siempre se intenta reforzar la parte ofensiva, el goleador soñado es un objetivo de todos los clubes. A mí me gustaría tener un volante creativo diferente, pero quiero dejarlo en suspenso porque el entrenador va a definir en qué puestos vamos a reforzarnos”, agregó.

Álvaro Barco aseguró la continuidad de Jorge Fossati. (Foto: @Universitario)

Por otro lado, y si bien tiene contrato con el club, el director deportivo de Universitario de Deportes tocó el tema de Rodrigo Ureña, quien tiene una cláusula de salida ante una oferta de un equipo del exterior. El deseo de la ‘U’ es renovar su vínculo por mucho tiempo más, aunque el deseo del futbolista -quien fue convocado en la Selección de Chile– podría ser dar el salto al exterior. Cabe precisar que este año estuvo muy cerca de firmar por Belgrano de Argentina.

“Queremos que se quede Ureña, es un jugador sumamente importante en el equipo. Lo digo porque en el caso de Rodrigo tiene cláusula de salida, si los clubes extranjeros aplican la cláusula y el jugador quiere irse, no podemos hacer nada. Queremos que Ureña se quede una temporada más”, apuntó Barco.

En la misma línea, los cremas buscan la continuidad de Jairo Vélez. “Vallejo nos dio la potestad de poder definir nosotros el futuro de Vélez, hay un tema de negociación donde veremos si la parte económica está dentro de nuestras posibilidades. Es un jugador que ha explotado en el Clausura y haremos todos los esfuerzos”, dijo el dirigente con respecto al ecuatoriano nacionalizado peruano.

Por último, se refirió a dos futbolistas que en las últimas horas sonaron como posibilidad en Ate: Christian Cueva y Pedro Gallese, a quienes conoce muy de cerca por su pasado en la Universidad San Martín donde tenían una relación de jugador-dirigente. Ojo, Barco se encuentra en Ecuador visitando a su hijo Alfonso, quien juega en Emelec, donde es compañero de ‘Aladino’. ¿Habrá una conversación de por medio?

“Mi relación con Cueva es la mejor, lo conozco desde que tenía 13 o 14 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que quiero discutir con Jorge, no quiero definir nada en ese sentido. Hay que analizar bien las cosas, (Cueva y Gallese) son dos jugadores que han aportado mucho a la selección, han tenido momentos importantes en sus clubes, pero no quiero dar esa definición en ese momento”, señaló entre algunas sonrisas. Es decir, no descarta la llegada de ambos al club.

Pedro Gallese está libre luego de culminar contrato con Orlando City. (Foto: La Bicolor)

