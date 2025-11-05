La Selección Peruana se alista para disputar dos nuevos amistosos en la fecha FIFA de noviembre, ante Rusia y Chile en suelo ruso. Por ende, Manuel Barreto se alista para brindar su segunda convocatoria al mando de la Bicolor, luego de la derrota el mes pasado ante Chile en Santiago (2-1), y aprovechando los reservados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) uno de las novedades en dicha convocatoria será Fabio Gruber, zaguero que milita en el Núremberg de Alemania. Quien no estará en dicha nómina, y también juega en suelo alemán, es Felipe Chávez, quien debutó en la pasada fecha FIFA con el ‘equipo de todos’.

En el caso de Gruber, ya había sido reservado para la jornada de octubre, pero Manuel Barreto optó por recién considerarlo para la fecha doble de noviembre. Viene de jugar todos los minutos en la Bundesliga 2, donde es dirigido por el mítico exgoleador alemán Miroslav Klose. En 11 jornada, Núremberg suma 12 puntos y quiere seguir trepando en la tabla para acercarse a los puestos de ascenso. Suma cuatro victoria consecutiva y el peruano es el segundo capitán del equipo.

Según informó Gustavo Peralta en L1 Radio, Fabio Gruber será una de las novedades en la próxima convocatoria y lo único pendiente es su DNI. En la FPF hicieron los trámites correspondientes para que el documento sea emitido a la brevedad posible. De todos modos, el zaguero de 23 años será convocado y se unirá a la Selección Peruana en Rusia; es decir, no viajará al Perú en esta ocasión.

Fabio Gruber es dirigido por el mítico Miroslav Klose en Núremberg de la Bundesliga 2 de Alemania. (Foto: FC Núremberg)

Por otro lado, Depor supo que Felipe Chávez no será convocado en esta ocasión por Manuel Barreto. ‘Pippo’ fue la gran novedad en la lista de octubre, y sumó sus primeros minutos con la Selección Peruana en la derrota ante Chile, pero regresó sentido a Alemania y no pudo ha vuelto a jugar con la camiseta del Bayern Múnich II, que viene disputando la Regionalliga y la UEFA Youth League. De hecho, se perdió los últimos seis partidos de la reserva del cuadro bávaro.

En ese sentido, el comando técnico de la Bicolor vio pertinente no citarlo en esta jornada doble para que se recupere de las molestias físicas y se ponga a punto lo más rápido posible. El objetivo del peruano es recuperar terreno en el Bayern Múnich II, donde usa el dorsal ‘10′, y convencer a corto plazo a Vincent Kompany, DT del primer equipo, para lograr su ansiado debut en la Bundesliga.

Por otro lado, otra de las novedades en la próxima convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile sería Jairo Vélez, quien viene de proclamarse tricampeón con Universitario de Deportes. Ojo, fue parte de algunos partidos con la Selección de Ecuador Sub-20 y ahora tendría su primera vez con la Bicolor luego de sellar su nacionalización.

Finalmente, Yordy Reyna y Adrián Ugarriza también fueron reservados por la FPF luego de su buen presente en Rusia e Israel, respectivamente. La última palabra la tendrá Manuel Barreto, quien debe definir algunos nombres y anunciar su convocatoria antes de este fin de semana para empezar a trabajar con los futbolistas citados de la Liga 1. En base a ello comenzará su logística pensando en el viaje a Rusia.

Felipe Chávez tuvo sus primeros minutos con la Selección Peruana en el amistoso ante Chile. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

