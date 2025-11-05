A principios de diciembre del 2024, Universitario de Deportes anunció la renovación de Sebastián Britos tras su primera temporada exitosa con camiseta crema que se coronó con el bicampeonato. Su temporada 2025 no fue tan regular como la anterior, desnudando algunos errores en ciertos goles, pero tuvo un desenlace a buen nivel, siendo clave en las victorias ante Sporting Cristal y ADT, decisivas en la obtención del tricampeonato. Sin embargo, mientras el club ya avanzó en algunas renovaciones, al portero uruguayo todavía no le han comunicado nada con respecto a su futuro.

De hecho, el ‘Halcón’ fue claro en reconocer que fue una temporada complicada, más allá de que Universitario fue el justo ganador tanto del Torneo Apertura como del Clausura. En diálogo con Doble Punta, dejó en claro esta situación. “Así es el fútbol, el puesto de arquero es ingrato y claro, vivir lo que vivimos nosotros es difícil. Estoy en el club más grande del país y en el puesto más riesgoso”, señaló.

Su caso puede estar ligado con el de Jorge Fossati, quien tiene contrato por un año más con Universitario, pero ha dejado entrever que su futuro es incierto. Para Sebastián Britos, su continuidad dependerá de la decisión que tome el ‘Nono’ junto a la directiva, quienes deben comunicarle al portero si contarán con él para la temporada 2026.

“Me gustaría seguir, por supuesto, es el club más grande del país, pero son los directivos quienes tienen que tomar la decisión. Claro, también Jorge Fossati y la directiva. La directiva que está hoy asumió estando Jorge en el equipo, y él dijo públicamente que ellos no decidieron que Jorge sea el entrenador, y quizás la directiva tiene otro gusto (pensando en el 2026)”, agregó el uruguayo.

Sebastián Britos llegó a principios del 2024 para reemplazar a José Carvallo en el arco de Universitario. (Foto: GEC)

En los últimos días sonó el nombre de Pedro Gallese como posibilidad de refuerzo para Universitario de Deportes, sobre todo porque conoce a Álvaro Barco, quien fue gerente deportivo de la Universidad San Martín y ahí coincidió con el ‘Pulpo’. Además, está latente la posibilidad de que pueda volver Diego Romero, a préstamo en Banfield y que pertenece al cuadro crema. Ambas situaciones mantienen a la expectativa a Sebastián Britos.

“Romero es un arquerazo, que no ha encontrado un lugar para mostrarse. El tema es que encontrar esa continuidad no es fácil y ser regular durante mucho tiempo tampoco, yo siempre dije lo mismo y el que ha jugado al fútbol lo sabe, llegar a Primera no es lo complejo, el tema es mantenerse. Con respecto a lo otro (Gallese), no he escuchado nada”, agregó el campeón con Liverpool en Uruguay.

En otra parte de la entrevista, el charrúa’ -quien el próximo 2 de enero cumplirá 38 años- aseguró que se encuentra físicamente bien y piensa jugar cinco años más. “El retiro no pasa por mi cabeza, lo estoy disfrutando, disfruto mucho el día a día”, agregó. De paso, señaló que le gustaría seguir de crema e incluso retirarse jugando sus últimos partidos en el Estadio Monumental, “pero no sé si el club me lo va a permitir”.

Por último, Britos apuntó que su posible salida de Universitario no cree que tenga que ver con liberar un cupo de extranjero, sino que podría referirse a simplemente un gusto de la directiva encabezada por Franco Velazco. Eso sí, pidió que le avisen con tiempo si va a continuar o no en el club. “No tengo 20 años para quedarme en el aire, me gustaría saber con anticipación qué va a pasar”, finalizó.

Diego Romero hoy está a préstamo en Banfield, pero podría volver a la 'U' el próximo año. (Foto: Universitario de Deportes)

