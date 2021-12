Alianza Lima presentó hace pocos días a Franco Zanelatto, como nuevo refuerzo para la temporada 2022. Su desempeño en San Martín fue destacado por el club para concretar su pase, pero dentro del comando técnico consideran que es preciso que sume más experiencia, por lo que sería prestado el próximo año.

Depor pudo conocer que en La Victoria ya se manejan tres opciones para que el exvolante ‘albo’ sea prestado el siguiente año. Estas serían Atlético Grau, Alianza Atlético y Sport Boys, donde el jugador podrá sumar mayor experiencia en alguno de sus planteles y así retornar al cuadro blanquiazul con más minutos.

El futbolista de 21 años jugó catorce partidos, once como titulares. Un problema muscular interrumpió su desempeño esta temporada; no obstante, eso no impidió que pueda acumular 1,023 minutos en campo, así como cuatro anotaciones (tres de ellos en la Fase 1).

Casos similares ya ha aplicado Alianza Lima, como fue el caso de Oslimg Mora. El extremo íntimo estuvo el 2019 en San Martín, donde no solo ganó protagonismo y minutos en el campo, también pudo mejorar su estado físico y hoy es uno de los jugadores fijos en cada oncena de Carlos Bustos.

El plan 2022 de Alianza Lima

Carlos Bustos fue claro con la directiva de Alianza Lima y les explicó que necesita refuerzos importantes de cara la temporada 2022 debido a que enfrentarán la Liga 1 y la etapa de grupos de la Copa Libertadores. De inmediato, los altos mandos iniciaron las negociaciones con algunas de las figuras que resaltaron este año en el torneo nacional.

Si bien hay más nombres en la agenda blanquiazul, hay algunos que no podrán llegar. Depor pudo conocer que los casos de Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca se han complicado. Otro nombre que aparece en la lista es el de Paolo Hurtado, el cual está en evaluación. Ojo, el tema en el arco aún es un pendiente (se sumará alguien más), tras la partida de Steven Rivadeneyra.





