“Cumplimos con la planificación”, dijo Mifflin Bermúdez, DT de la visita. Pero tan solo este es el primer escándalo, a priori, de los muchos que están por venir en los próximos días, con los partidos restantes de la fecha 3 de la presente temporada del fútbol peruano. ¿Alianza Lima y Universitario juegan? ¿Quiénes no? ¿Cuántos walkover más habrá? Panorama complicado e incierto.

“Estamos enfocados en que podemos jugar. Nosotros nos basamos en la programación”, agregó Bermúdez, antes de dejar el hotel de concentración rumbo al estadio que, para variar, tampoco tenía el visto bueno que otorga el Gobierno Regional de la ciudad. No obstante, horas antes del arranque del partido, como acto de magia, las autoridades de Lima le comunicaron el ‘ok’ a la Prefectura del Cusco para la autorización del juego.

Así lo comunicó Carlos Alvarado, comisario del partido. Por lo general la gestión de estos documentos demoran por lo menos una semana, por ello, sorprendió la celeridad de los mismos. “La administradora del estadio no tenía el nuevo oficio, donde se comunicaba las medidas que se habían tomado desde Lima”, aseguró Alvarado.

Ya en las instalaciones del Inca Garcilaso de la Vega y con Sport Huancayo en los vestuarios, Jhoel Herrera, exseleccionado y actual jefe de equipo de Cusco FC, era el único representante del club cusqueño, que cumplió así su palabra de no presentarse en la cancha hasta que la FPF levante la medida cautelar por los derechos de TV, decisión compartida junto a Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Sport Boys, Binacional y Municipal. Universitario, como se sabe, decidió alejarse en las últimas horas de los clubes ‘rebeldes’, debido a que la variación de la medida cautelar le permite que el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) transmita sus partidos por tener vigencia de contrato hasta 2025. Lo mismo ocurre con Boys y ‘Muni’, pero estos siguen firmes.

Finalmente, en el campo de Cusco, los jugadores del ‘Rojo Matador’ siguieron con los protocolos pertinentes en la previa de un partido oficial. Con Víctor Balta como capitán, además de Marcos Lliuya y Jimmy Valoyes, los otros referentes del ‘once’, el ‘Rojo Matador’ se paró al borde del campo para recibir la orden del árbitro del anuncio oficial del walkover tras los 10 minutos de regla. Y así acabó esta triste historia. ¿Los otros seis equipos en mención seguirán esta línea?

Alianza, Cienciano y Melgar no juegan

La posición más radical, en cuanto a no jugar, vienen de Alianza Lima, Cienciano y Melgar, que esperan que la FPF les dé el ‘ok’ para que Gol Perú pueda transmitir sus partidos. “No vamos a jugar”, fue el mensaje de, por ejemplo, César Torres, miembro del Fondo Blanquiazul, tras la reunión que sostuvieron los clubes ‘opositores’ luego del visto bueno del Gobierno para el inicio de la Liga 1. Asimismo, Sergio Ludeña, administrador del ‘Papá’, también sigue en la misma sintonía. “Sin estos equipos, el fútbol profesional es inviable, no podrá funcionar”, aseguró. Asimismo, el plantel del equipo cusqueño, que, en el papel, enfrenta este sábado a UTC en Cajamarca (3:30 pm), llegó el viernes a Lima para seguir con su preparación. Depor conoció que, en cambio, jugarán un amistoso contra los ‘íntimos’ en Matute.

Con ello, queda confirmado que el plantel blanquiazul de Guillermo Salas tampoco jugará este domingo (10:00 am) ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Algo que, además, representa un duro golpe para el equipo celeste, teniendo en cuenta que necesita cuanto antes competición oficial debido a la cercanía de su participación en la fase 2 de la Copa Libertadores, pactada para el 21 de febrero. “No podremos estar juntos, pero dejaremos todo en la cancha por nuestros colores”, fue el mensaje del club ‘cervecero’ para sus hinchas, a través del Twitter.

Por su parte, Melgar, que tiene que viajar hasta Piura para enfrentar hoy (1:00 pm) a Atlético Grau en el estadio Municipal de Bernal, no se hará presente en la fecha 3, siendo firmes en su convicción. “No hay plan B. No se puede hacer otra liga, queremos que los contratos se respeten y reconozcan. Si no pasa eso, lamentablemente, no se va a jugar”, aseguró Ricardo Betocchi, actual administrador del ‘Dominó’.

La ‘U’, Cantolao, Vallejo y Alianza Atlético sí juegan

“Un walkover no te lo devuelve nadie, nosotros estaremos presentes enfrentando a Cantolao. Somos firmes en nuestra posición, respetamos las normas”, fueron las últimas palabras de Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, confirmando así la participación de la ‘U’ esta tarde en el estadio Monumental. Este encuentro (3:30 pm) será transmitido por la cadena de Gol Perú, debido a la vigencia de contrato hasta 2025, gracias a la variación de la medida cautelar. “No mezclaremos la parte deportiva con la parte legal y comercial”, añadió Ferarri.

El otro duelo confirmado será el de Vallejo recibiendo a Alianza Atlético. Ambos equipos ­están en la vereda de enfrente en cuanto a la pugna de los derechos de TV y no tendrán problemas para tener acción este lunes (3:30 pm) en el estadio Mansiche de Trujillo. Será la oportunidad para ver en acción al elenco dirigido por el mundialista uruguayo Sebastián Abreu, que dejó buenas sensaciones durante la pretemporada, incluyendo dos triunfos en el extranjero ante Atlético Tucumán (ARG) y Liverpool (URU).

Este duelo, como corresponde, será el primero en transmitirse de manera completa bajo los canales operadores de la empresa 1190 Sports, considerando a DirecTV, Best Cable, USA Red, Cable Mundo Perú y Latin Cable.

Binacional, Municipal y Sport Boys, a la espera

En el papel, Binacional (visita hoy a Deportivo Garcilaso) y Municipal (recibe el martes a Mannucci), no tendrían acción en la Liga 1 2023. Esto luego de que la Comisión de Licencia de la FPF les suspendiera las mismas el pasado 27 de enero, por incumplimiento de pagos. Pero aquí es importante resaltar algo: los dos equipos presentaron su apelación al ente correspondiente, con lo cual deja sin efecto momentáneamente la suspensión hasta que resuelva dicha controversia.

Otro caso en particular es el de Sport Boys, que entrena pensando en jugar y finalmente hoy definirá si se presenta este lunes ante Unión Comercio en el estadio Miguel Grau. No obstante, la ‘Misilera’ sufrió la resta de 8 puntos durante la temporada 2022 por incumplimiento de pagos, algo que indirectamente ocasiona el regreso de Ayacucho FC, descendido en cancha. Este quite de unidades deja a los ‘zorros’ en el puesto 16 de la última tabla acumulada, lo cual le otorga la chande de jugar en Primera división.

“A la FPF no le quedaría otro camino que se juegue el torneo con 20 equipos, vale decir con Boys”, apunta Julio García, asesor legal de Ayacucho FC, que está a la espera de la resolución final del TAS (Arbitraje de Tribunal Deportivo) en las próximas semanas. Vale decir que el elenco rosado inscribió su nombre en la Liga 1 2023 porque el Tribunal de Licencias aceptó su apelación a fines del año pasado.

