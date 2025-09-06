Mientras Alianza Lima pelea en dos frentes, tanto el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 como los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde su rival será U. de Chile, la directiva sigue trabajando de cara al 2026 y el primer punto en la agenda es la continuidad de Néstor Gorosito. Sin embargo, luego del DT hay dos nombres que cuentan con el aval de ‘Pipo’ y en Matute esperan seguir contando con ellos por el buen rendimiento mostrado en lo que va del año. Se trata de los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

Franco Navarro, director deportivo del cuadro aliancista, dio la buena nueva. “Todo está muy bien encaminado. Todos son procesos lentos, pero hay predisposición de ambas partes para la continuidad”, dijo el ‘Pepón’ en L1 Radio con respecto a las renovaciones de ‘Pipo’ y los ecuatorianos, que se convirtieron rápidamente en piezas insustituibles para el entrenador argentino.

Si bien no hay un plazo establecido, la gerencia deportiva de Alianza Lima espera cerrar las renovaciones de ambos futbolistas en las próximas semanas. Tanto Gaibor como Castillo tienen contrato hasta diciembre de este año, y el plan es extender el contrato de los ecuatorianos hasta 2027.

Eryc Castillo llegó este año a Alianza Lima. (Foto: AFP)

Eryc Castillo, de 30 años, llegó a Matute luego de un breve paso por Vitória y Coritiba de Brasil donde no pudo tener regularidad. Sin embargo, con su velocidad y desequilibro fue clave esta temporada en Alianza Lima tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores y ahora la Sudamericana. De momento suma ocho goles y cinco asistencias con los íntimos.

En el caso de Fernando Gaibor, de 33 años, llegó al Perú a principios de año tras dos temporadas en Barcelona de Ecuador. Su único gol con Alianza Lima fue en un duelo clave: ante Melgar en Arequipa en el tramo final del Torneo Apertura; eso sí, su mayor contribución fue en cuanto a las asistencias: cinco en total.

Una vez que las conversaciones lleguen a buen puerto y Alianza Lima asegure la continuidad de Gaibor y Castillo, el plan es seguir renovando a otras piezas claves del plantel con el consenso de Néstor Gorosito. Setiembre será un mes decisivo en el armado del plantel 2026.

Fernando Gaibor llegó desde Barcelona de Ecuador. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón del campeonato por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

