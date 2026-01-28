La etapa de Esteban Pavez en Colo Colo llegó a su fin en medio de un clima cargado de emociones y reflexiones personales. El volante chileno, identificado por años con el ‘Cacique’, confirmó su salida cuando todo hacía pensar que su carrera podía terminar en el club albo. Sin embargo, el fútbol le tenía preparado otro destino y, tras varios días de incertidumbre, el mediocampista optó por dar un giro a su carrera. En ese contexto, su nombre empezó a tomar fuerza en el fútbol peruano, mientras Alianza Lima cerraba los últimos detalles para sumarlo a su plantel. La despedida no fue sencilla y así lo dejó en claro el propio jugador ante la prensa chilena.

En sus primeras palabras, Pavez reconoció que vive un momento complejo a nivel personal. “La verdad que son sentimientos encontrados, hoy fue un día difícil. Se me hace difícil en verdad”, expresó, dejando ver que la decisión no fue tomada a la ligera.

El mediocampista también fue autocrítico al analizar lo que significó la última temporada en Colo Colo. “Mi idea era retirarme en Colo Colo, pero las cosas no salieron. El año pasado no fue un momento bueno mío, tampoco del equipo”, señaló, vinculando su salida al contexto deportivo que atravesó el club.

Además, el ahora próximo refuerzo de Alianza Lima hizo referencia directa a su rol como capitán. “Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias”, manifestó, dando a entender que asumió responsabilidades por el bajo rendimiento colectivo.

Esteban Pavez. (Foto: Getty Images)

Pavez también destacó que, pese al desenlace, se va con la tranquilidad de haber cumplido dentro y fuera del campo. “Siempre me hice cargo, siempre di la cara y en la despedida con mis compañeros y gente del club, me sentí orgulloso por todo lo que he hecho como capitán y ser humano”, remarcó.

Uno de los puntos que más pesó en su decisión fue la falta de continuidad bajo el mando del técnico Fernando Ortiz. “Hace más de una semana tomé la decisión por muchas cosas que estaba viendo, que sabía que estaba difícil de no poder jugar”, explicó, dejando en claro que su rol dentro del equipo había cambiado.

El volante también recordó un episodio que marcó su sentir dentro del plantel. “Es raro ser el capitán del más grande de Chile y no estar considerado. El partido contra Audax Italiano fue bastante duro porque los dos referentes estuvimos en la banca”, comentó, en alusión a la suplencia junto a Arturo Vidal.

Pese al dolor por la forma en que se dio su salida, Pavez aseguró que se va agradecido con el club y su gente. “Son mensajes que duelen por la forma, pero yo la verdad que estoy agradecido con toda la gente”, sostuvo.

Finalmente, el chileno reveló qué lo terminó de convencer para aceptar la propuesta de Alianza Lima. “Todavía me siento importante, por algo me llamó Pablo Guede, que hace rato venía hablando. Otros clubes también me hablaron”, afirmó, dejando en claro que el proyecto deportivo fue clave para su decisión.

