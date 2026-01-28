En medio de un inicio de temporada turbulento y en donde de lo que menos se habla es de fútbol, en Alianza Lima están cerca de tomar una decisión importante en la conformación del plantel a pocos días del inicio de la Liga 1 2026, donde debutarán enfrentando a Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’. Ante la necesidad de un volante central de su confianza, Pablo Guede aprobó la contratación Esteban Pavez, mediocampista de 35 años que pertenece a Colo Colo y por el que ya vienen haciendo las gestiones para tenerlo en La Victoria.

La urgencia de un volante que le dé salida a Alianza Lima no era un secreto a voces, pues en parte esto explica el experimento de adelantar unos metros a Gianfranco Chávez para ubicarlo en la medular. No obstante, Guede sabe que no puede darle ningún margen a los rivales, por lo que prefiere recostarse en alguien de su entera confianza.

El entrenador argentino dirigió a Esteban Pavez en Colo Colo y en Tijuana, algo que explica la cercanía que tienen y lo importante que sería para su plantilla si se termina cerrando la negociación con el ‘Cacique’, al que ya le hicieron llegar una oferta formal con un contrato que se extendería por dos temporadas.

Pese a que no tuvo un gran 2025 y en Chile viene siendo muy criticado por la hinchada colocolina, Pavez siempre ha recibido el respaldo de sus compañeros, confirmando que no por nada ha llegado a ser capitán por encima de un futbolista de la experiencia y jerarquía de Arturo Vidal.

Precisamente el ‘Rey’, en uno de los momentos más complicados de la temporada pasada para Esteban Pavez, no dudó en salir en su defensa hasta el punto de considerarlo el mejor capitán que ha tenido en su carrera. Y eso que ha sabido tener grandísimos capitanes a lo largo de su trayectoria, como Andrea Pirlo en la Juventus o el mismo Lionel Messi en el Barcelona.

Era finales de abril del 2025 y Pavez estaba siendo el blanco de duros cuestionamientos por su liderazgo en el vestuario de Colo Colo. No obstante, Arturo Vidal salió al frente y lo defendió en una conferencia de prensa: “Se han pasado un poco a veces, pero es normal. La gente, los comentarios, cuando marcan a un jugador se nota mucho, pero sabemos lo importante que es para nosotros”.

Asimismo, Arturo Vidal sostuvo que más que ser un capitán dentro de la cancha, Pavez siempre tiene la predisposición de preocuparse por todos los detalles y eso era reconocido en la interna. “Es el capitán no sólo de los jugadores, sino del club. De la gente que trabaja y no todos saben que están acá. Se preocupa de los detalles”, añadió.

“Cuando me preguntan de los mejores capitanes que he tenido, siempre dije que es Pavez porque lo veo. Cuando estuvo en la selección y yo no me di cuenta de lo que hacía. Le dije que estaba loco porque hacía demasiadas cosas que nunca pensé que un capitán hacía”, agregó el ‘King’.

Por último, el también exjugador del Bayern Múnich apuntó que el mejor capitán no es el que gana todos los títulos, sino el que sabe dar la cara cuando la situación no es la mejor y es capaz de ponerle el pecho a las balas por el bien del equipo. Para él, Esteban Pavez es un tipo así.

“Para mí es uno de los mejores capitanes de acá. Seguramente la gente piensa que el buen capitán es el que gana y él siempre ha dado la cara, incluso en momentos difíciles. El otro día me tocó jugar por él pero siempre es importante tenerlo en la cancha porque no se ve”, puntualizó.

Según señaló Christopher Brandt, periodista de ESPN, hoy habrá una reunión importante en el área deportiva de Colo Colo para analizar a detalle el ofrecimiento de Alianza Lima. De tener el visto bueno, Esteban Pavez viajará al Perú esta misma noche para ponerse a la orden de Pablo Guede, un técnico que lo conoce perfectamente y sabe lo que puede darle en el campo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

