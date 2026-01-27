A poco de iniciar la temporada en la Liga 1, se reveló el interés de Colo Colo de Chile por el golero de Universitario, Miguel Vargas, quien pelea por el puesto de titular con el ex Banfield, Diego Romero. Según información de RPP, el ‘Cacique’ busca reforzar este puesto en su plantel y tiene en agenda al portero de 29 años que tiene doble nacionalidad: chilena y peruana.

La intención del club albo, en un principio fue por medio de un préstamo, sin embargo, esto fue desestimado en tienda crema. Esto responde a la sana competencia que existe entre Vargas y Romero, quienes han disputado los mismos minutos en esta estapa de preparación.

El entrenador Javier Rabanal aún se encuentra evaluando a los dos arqueros para definir quién será el encargado de defender la portería crema en el primer partido oficial del año.

Vargas atajó en el amistoso ante Melgar. (Foto: Universitario)

Cabe precisar que el citado medio refiere que la incorporación de Vargas a Colo Colo no está descartada, pues el entorno del jugador ve con buenos ojos esta posibilidad, en caso de que el ‘Cacique’ tome la opción de compra del pase.

El golero chileno - peruano no tuvo muchos minutos durante las últimas temporadas. El titular en el club crema fue el uruguayo Sebastián Britos, quien dejó el club a finales de 2025 para sumarse a las filas del Peñarol de su país.

Esto abrió una gran posibilidad para Vargas que compite ahora con Romero, formado en Universitario, pero que probó suerte en el fútbol argentino con camiseta de Banfield. Pese a la importante experiencia internacional, no alcanzó la regularidad deseada y decidió volver.

Hasta el momento, no se tiene la versión oficial de la ‘U’ sobre el interés formal de Colo Colo, por lo que las próximas horas son clave para confirmar una posible salida más en el actual tricampeón nacional.

Universitario debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 el próximo domingo 1 de febrero ante ADT en el Estadio Monumental. El partido se jugará desde las 6:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

TE PUEDE INTERESAR