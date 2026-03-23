El pasado sábado, Alianza Lima venció por 2-0 a Juan Pablo II College en el Estadio Alejandro Villanueva, colocándose como líder del Torneo Apertura con 20 puntos. Sin embargo, pese a esa buena noticia para el pueblo blanquiazul, un cambio dejó preocupado a más de uno: Esteban Pavez no terminó el encuentro y tuvo que ser cambiado a los 68′ por Jean Pierre Archimbaud. A menos de dos semanas para el clásico frente a Universitario de Deportes, hay dudas sobre su presencia en el Monumental.

Aunque Pavez pudo salir del gramado por sus propios medios, quedó en la interrogante cuál era su estado físico, sobre todo porque hasta el momento no hay un parte médico del lado de Alianza Lima. En ese sentido, este lunes se pudo conocer que, según la información que dieron en el programa Modo Fútbol, el mediocampista viajó a Chile para someterse a los exámenes médicos correspondientes.

Como el comando técnico íntimo le dio libre a los jugadores hasta el miércoles, Esteban Pavez aprovechó estos días de descanso para despejar cualquier duda en su tierra natal, como la venía del área médica de la institución blanquiazul. Lo que se espera de estas evaluaciones es que se confirme qué lesión tiene, ante la posibilidad de que tenga un desgarro o una contractura.

Esteban Pavez registra seis partidos con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

Si finalmente se corrobora que el volante padece un desgarro, ese sería el panorama menos alentador para Alianza Lima. Y es que si tiene dicha lesión, es altamente probable que su recuperación demande más días y no llegue al clásico contra Universitario en el Estadio Monumental. Esto, por supuesto, terminaría siendo un dolor de cabeza para Pablo Guede.

Esteban Pavez es una pieza clave en el esquema del argentino, algo que no sorprende entendiendo que su llegada desde Colo Colo se dio a expreso pedido suyo. Veremos qué se revela en lo exámenes médicos del exjugador del ‘Cacique’, y a partir de ahí Guede podrá ver las opciones que tiene a su disposición para rearme su equipo base pensando en la ‘U’.

Desde su arribo a La Victoria desde Colo Colo, Pavez ha disputado seis partidos con Alianza Lima: uno por la Copa Libertadores y cinco por la Liga 1, siendo titular en todos ellos. ¿Qué opciones tiene Guede en el centro del campo? Fernando Gaibor es uno de los que está en la mesa, pero su presencia dependerá de su recuperación tras sufrir un desgarro ante Deportivo Garcilaso. Jesús Castillo es otra de las alternativas, mientras que Jean Pierre Archimbaud y Alessandro Burlamaqui parten con opciones desde más atrás.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima proveniente de Colo Colo. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a Juan Pablo II College, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Universitario de Deportes, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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