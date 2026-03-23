La última semana fue bastante larga para San Lorenzo. Desde que se reveló el interés por Pablo Guede para que tome la posta de Damián Ayude en el banquillo, hasta las tragas en medio de la negociación que truncaron su regreso al fútbol argentino. Así pues, en medio de dicha propuesta que buscó convencer al entrenador de Alianza Lima, el pasado domingo hubo humo blanco alrededor de la institución de Boedo.

Pablo Guede siempre fue la primera opción de San Lorenzo, incluso por encima de Martín Palermo con quien tuvieron una reunión formal para conocer sus pretensiones. Sin embargo, el estratega de Alianza Lima tenía un contrato de por medio y para sacarlo de La Victoria había que desembolsar el dinero estipulado en su cláusula de rescisión: alrededor de 220 mil dólares. En ese sentido, lo que pasó más fue la determinación de Guede, quien prefirió respetar su vínculo con los blanquiazules.

En ese sentido, y con Palermo fuera de la ecuación, San Lorenzo fue a la carga por un entrenador con pasado en la Liga 1 –donde dirigió a Atlético Grau y Sport Boys– y estuvo entre las opciones para llegar a la Selección Peruana: Gustavo Álvarez, quien fue oficializado el domingo mismo, a la espera de que pueda sumarse a su nuevo plantel lo más pronto posible y revertir el mal presente del equipo en la Liga Profesional Argentina.

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo. (Imagen: San Lorenzo)

Como se sabe, Álvarez fue uno de los candidatos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tomar el equipo tras el interinato de Manuel Barreto, buscando poner las primeras piedras pensando en el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo del 2030. Según se supo, el argentino se reunió con Jean Ferrari, el director general de Fútbol; no obstante, dicha reunión no finiquitó nada y todo quedó ahí, en un simple acercamiento.

En ese sentido, después de su última experiencia con la Universidad de Chile, Álvarez llegó a la órbita de San Lorenzo y no tardaron mucho en convencerlo de sumarse a un proyecto deportivo complicado, a pocos meses de las elecciones del club. El conjunto de Boedo marcha décimo en el Grupo A de la Liga Profesional Argentina, registrando 10 puntos tras tres victorias, cuatro empates y tres derrotas.

“San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo director técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025”, se lee en el comunicado.

Pablo Guede decidió respetar su contrato con Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar San Lorenzo?

Luego de su último triunfo por 5-0 sobre Deportivo Rincón por la Copa Argentina, San Lorenzo volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Deportivo Riestra, en el compromiso correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Este encuentro está programado para este miércoles 25 de marzo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Laza.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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