Esteban Pavez, flamante refuerzo de Alianza Lima, ofreció sus primeras impresiones tras llegar al club y aseguró estar listo para debutar con la camiseta blanquiazul. El chileno dejó claro que su objetivo principal es pelear por el título.

Sobre su decisión de fichar por Alianza, comentó: “Fueron varios factores. El llamado de Pablo Guede fue clave, lo conozco desde hace mucho. Esta será mi tercera experiencia trabajando con él: ya lo hice en Colo Colo y en Tijuana, y ahora en Alianza. Conozco su forma de trabajar, su pasión por el fútbol, y me encanta aprender. A mi edad disfruto mucho de esto. También vine a jugar dos veces la Copa Libertadores contra Alianza y me encantó. Es un club muy grande y tiene una hermandad especial con Colo Colo”.

El volante agregó que disfruta la presión: “Me encanta la presión, convivo bien con ella. En Colo Colo es enorme, y acá también se siente: la gente me pedía fotos en el avión, había mucha prensa en el aeropuerto, y se nota que somos el equipo más popular del país”.

Respecto a sus características en el campo, Pavez destacó: “Soy un jugador que da todo, siempre trato de ser un líder positivo. Me entrego al máximo cada día, en los entrenamientos y en los partidos. Dar lo mejor por el equipo y por el club es innegociable”.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima tras su paso por Colo Colo. (Foto: Getty Images)

El chileno ya realizó la pretemporada con Colo Colo, por lo que señaló: “Vengo preparado, listo para esta aventura. Me hubiera gustado jugar ante Sport Huancayo, pero sé que estoy listo para aportar desde el inicio”.

Sobre el objetivo con Alianza, explicó: “Cuando el ‘profe’ me llamó, fue claro: ven a ser campeón. Se lo dije a mi familia, y esa es mi mentalidad. He sido campeón varias veces y quiero lograrlo también aquí”.

En cuanto a la adaptación al equipo, comentó: “Todos me han recibido muy bien. Hablé con Eryc Castillo, que fue mi compañero en Tijuana, y me dio la bienvenida. También Paolo y los demás muchachos, espectacular. Con el tiempo iremos conversando y me ayudarán a adaptarme”.

Sobre su despedida de Colo Colo, manifestó: “Fue un día lleno de sentimientos. Dejé mi casa, llegué a Colo Colo a los 18 años, viví muchas cosas importantes. Fue un día difícil porque dejé a mucha gente que quiero. Espero poder replicar esa linda etapa que tuve allá aquí en Alianza”.

Finalmente, sobre la hinchada blanquiazul dijo: “Estoy agradecido, llevo poco tiempo en Lima, pero siento su apoyo y cariño. Me voy a entregar para lograr ser campeón. Quiero jugar pronto con esta camiseta, especialmente en nuestro estadio, que se transforme en una verdadera caldera y nos ayude a ganar cosas importantes este año. Me encanta la presión, jugar con estadio lleno y que la gente haga sentir su apoyo”.

Por último, vale destacar que la llegada de Pavez responde a una necesidad específica que Pablo Guede detectó en el equipo: reforzar la primera línea de volantes con un jugador agresivo, un ‘6’ que corte el juego, presione constantemente y marque presencia, algo que ni Aquino, ni Jesús Castillo ni Burlamaqui habían logrado demostrar al nivel de exigencia del entrenador.

Esteban Pavez podría debutar con Alianza Lima en la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

