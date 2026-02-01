Esteban Pavez, flamante refuerzo de Alianza Lima, ofreció sus primeras impresiones tras llegar al club y aseguró estar listo para debutar con la camiseta blanquiazul. El chileno dejó claro que su objetivo principal es pelear por el título.
Sobre su decisión de fichar por Alianza, comentó: “Fueron varios factores. El llamado de Pablo Guede fue clave, lo conozco desde hace mucho. Esta será mi tercera experiencia trabajando con él: ya lo hice en Colo Colo y en Tijuana, y ahora en Alianza. Conozco su forma de trabajar, su pasión por el fútbol, y me encanta aprender. A mi edad disfruto mucho de esto. También vine a jugar dos veces la Copa Libertadores contra Alianza y me encantó. Es un club muy grande y tiene una hermandad especial con Colo Colo”.
El volante agregó que disfruta la presión: “Me encanta la presión, convivo bien con ella. En Colo Colo es enorme, y acá también se siente: la gente me pedía fotos en el avión, había mucha prensa en el aeropuerto, y se nota que somos el equipo más popular del país”.
Respecto a sus características en el campo, Pavez destacó: “Soy un jugador que da todo, siempre trato de ser un líder positivo. Me entrego al máximo cada día, en los entrenamientos y en los partidos. Dar lo mejor por el equipo y por el club es innegociable”.
El chileno ya realizó la pretemporada con Colo Colo, por lo que señaló: “Vengo preparado, listo para esta aventura. Me hubiera gustado jugar ante Sport Huancayo, pero sé que estoy listo para aportar desde el inicio”.
Sobre el objetivo con Alianza, explicó: “Cuando el ‘profe’ me llamó, fue claro: ven a ser campeón. Se lo dije a mi familia, y esa es mi mentalidad. He sido campeón varias veces y quiero lograrlo también aquí”.
En cuanto a la adaptación al equipo, comentó: “Todos me han recibido muy bien. Hablé con Eryc Castillo, que fue mi compañero en Tijuana, y me dio la bienvenida. También Paolo y los demás muchachos, espectacular. Con el tiempo iremos conversando y me ayudarán a adaptarme”.
Sobre su despedida de Colo Colo, manifestó: “Fue un día lleno de sentimientos. Dejé mi casa, llegué a Colo Colo a los 18 años, viví muchas cosas importantes. Fue un día difícil porque dejé a mucha gente que quiero. Espero poder replicar esa linda etapa que tuve allá aquí en Alianza”.
Finalmente, sobre la hinchada blanquiazul dijo: “Estoy agradecido, llevo poco tiempo en Lima, pero siento su apoyo y cariño. Me voy a entregar para lograr ser campeón. Quiero jugar pronto con esta camiseta, especialmente en nuestro estadio, que se transforme en una verdadera caldera y nos ayude a ganar cosas importantes este año. Me encanta la presión, jugar con estadio lleno y que la gente haga sentir su apoyo”.
Por último, vale destacar que la llegada de Pavez responde a una necesidad específica que Pablo Guede detectó en el equipo: reforzar la primera línea de volantes con un jugador agresivo, un ‘6’ que corte el juego, presione constantemente y marque presencia, algo que ni Aquino, ni Jesús Castillo ni Burlamaqui habían logrado demostrar al nivel de exigencia del entrenador.
