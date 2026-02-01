Sporting Cristal analiza alternativas para reforzar su ataque de cara a la temporada 2026 y uno de los nombres que aparece en agenda es el de Bryan Reyna. El extremo peruano, actualmente en Belgrano de Córdoba, no ha logrado consolidarse en el fútbol argentino, aunque su perfil sigue siendo valorado por su capacidad de desborde y velocidad por las bandas.

En el club celeste consideran que Reyna podría marcar diferencias en el campeonato nacional, donde ya ha mostrado pasajes de buen rendimiento. Sin embargo, cualquier intento por incorporarlo depende de un escenario previo que Sporting Cristal aún no logra resolver.

Según informó el periodista Denilson Barrenechea en el programa A Presión, el área deportiva rimense realizó un contacto formal tanto con Belgrano como con la agencia del futbolista, manifestando su interés por contar con él en la próxima temporada.

No obstante, la operación está supeditada a la posible venta de Maxloren Castro, una de las piezas más importantes del actual plantel celeste. El mediocampista despierta interés en clubes de la MLS y también del fútbol portugués, mercados que podrían aumentar la situación económica del club y poder contar con caja para una posible incorporación.

Paulo Autuori podría sumar un fichaje más para su plantel. (Foto: Sporting Cristal)

Mientras se define ese panorama, desde Argentina la postura de Belgrano es de calma. Bryan Reyna tiene contrato vigente y ha cumplido con normalidad la pretemporada junto al plantel, participando incluso en los encuentros amistosos.

Depor conversó con el vicepresidente del club cordobés, Marcelo Carranza, quien confirmó que el futbolista es considerado por el comando técnico y que esperan que tenga una buena temporada en el fútbol argentino.

“Bryan Reyna tiene contrato vigente y ha hecho toda la pretemporada normal con el plantel, teniendo participación en los amistosos. Reyna es tenido en cuenta por el comando técnico y esperamos que tenga una gran temporada, pero en caso llegue alguna oferta —que hasta el momento no hay nada—, sería analizado”, señaló el directivo a Depor.

Finalmente, Sporting Cristal debutará hoy en la Liga 1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco, en un partido clave para iniciar la temporada con buen pie. El equipo rimense buscará sumar puntos luego de la presión generada por los triunfos de Alianza Lima y Melgar en la primera fecha del torneo.

Bryan Reyna no ha tenido muchas oportunidades en Belgrano durante el 2026. (Foto: Belgrano)

TE PUEDE INTERESAR