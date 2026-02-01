Cuando parecía que la Liga 1 2026 iba a comenzar con total normalidad, el pasado viernes no tuvimos la transmisión del Alianza Lima vs. Sport Huancayo y por poco tampoco se televisa el Melgar vs. Cienciano. Si bien 1190 Sports, empresa que cuenta con los derechos televisivos del campeonato desde el 2023, había señalado que había llegado a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFP) para el pago de las deudas pendientes, el ‘Dominó’ se puso firme y en primera instancia no permitió el ingreso de las cámaras de la empresa en cuestión.

¿Qué solicitaba Melgar? Sucede que solo le habían abonado el monto correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2025, pero le seguían debiendo todo el 2023 y el bono de 500 mil dólares por infraestructura. Así pues, exigían la cancelación de la deuda o un documento que acredite el pago del mismo. Pese a la demora, finalmente 1190 Sports estableció las cuotas para que se salde ese dinero y sus cámaras pudieron ingresar al Estadio Monumental de la UNSA.

Tras el triunfo por 2-0 de Melgar sobre Cienciano, Juan Reynoso charló con los medios de comunicación y tocó este delicado tema. Según su mirada, cree que a veces se tiene que llegar a situaciones límite para que haya una reacción de por medio y se cumpla con lo establecido en el contrato, y los clubes no se vean afectados por las decisiones de terceros.

“Ojalá se mejore, porque diera la impresión de que los tienen que apretar o tenemos que llegar a sus situaciones límites para que esto mejore y para que todo fluya como corresponde. Creo que no es lo ideal, pero es un buen punto de partida”, señaló en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el exentrenador de la Selección Peruana afirmó que espera que el resto de clubes de la Liga 1 se solidaricen con los más afectados, pues hay instituciones que han tenido que soportar varios meses sin cobrar. Además, felicitó a Jader Rizqallah, máximo acreedor de Melgar, por mantener al día a los jugadores pese a la complicada situación.

“Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario, porque esto no había pasado hace años, de que te deban o tener un equipo con dos, tres meses sin pagar, y en esa parte felicitar a Jader (Rizqallah) y a la gente del club que a pesar que tienen bastante tiempo sin cobrar, a los chicos y a nosotros no nos ha faltado nunca una mensualidad”, añadió.

En cuanto a lo futbolístico, Juan Reynoso habló del próximo reto de Melgar en Lima, donde visitarán a Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Apertura. Consideró que los rimenses son uno de los rivales más complicados de enfrentar en el campeonato y tomará sus resguardos para regresar a Arequipa con un buen resultado, buscando maximizar las virtudes de su equipo.

“El rival que más nos complicaba a nosotros y nosotros más los complicamos (Sporting Cristal). Somos dos rivales directos. El Apertura es solo una rueda, entonces nos va a tocar ir, jugar, tratar de ganar, respetando sus características. Es un equipo que ha cambiado poco en relación al torneo pasado”, comentó.

Asimismo, enfatizó: “Seguro que ha integrado cosas y ha perdido otras. y bueno, con nuestras herramientas haremos un partido inteligente con la intención de ganarlo, porque ganarlo es dejarlos, entre comillas, algo lejos de nosotros en puntos. Nuestra exigencia es pelear el campeonato”.

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer por 2-0 a Cienciano, Melgar volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 8 de febrero desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

