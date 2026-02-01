Oliver Sonne vivió un estreno soñado con la camiseta del Sparta Praga. Este domingo, el lateral derecho ingresó en el segundo tiempo en la goleada 3-0 de su equipo sobre Dukla, por la jornada 20 de la liga checa, y dejó su primera asistencia oficial, habilitando a Joao Grimaldo para el tercer tanto visitante.

Tras el pitazo final, Sonne no ocultó su alegría. “Primera asistencia y primer gol. Creo que es bueno. Espero que Joao siga dando lo mejor y es muy bueno que anote goles. Eso es bueno”, señaló el internacional peruano, que además destacó el trabajo colectivo de su equipo en un partido clave para mantenerse en la pelea por el título, ahora a solo cuatro puntos del líder Slavia Praga.

El jugador cedido por Burnley recordó también el vínculo especial con Grimaldo. “Es bueno tener a mi amigo peruano en el otro poste anotando. Creo que se van a volver locos en Perú”, comentó, evidenciando la buena química que ambos podrían generar en la banda derecha del Sparta.

Más allá del debut de Sonne, en el Sparta Praga se respira un aire de asociación que recuerda a una época dorada del fútbol checo. Tomas Rosický, ídolo de la República Checa y protagonista junto a Milan Baros y Jan Koller de la histórica semifinal de la Eurocopa 2004, construía su juego combinando talento, visión y sincronía con sus compañeros de ataque. Hoy, como director deportivo del Sparta Praga, Rosický busca que su equipo recupere esa capacidad de conexión en ofensiva.

La expectativa es que, de manera similar, Sonne y Grimaldo puedan desarrollar una asociación que potencie el ataque del Sparta, mezclando la energía y recorrido del lateral con la creatividad y definición del extremo peruano, tal como en su momento Rosický logró con sus históricos compañeros.

Sobre su llegada al club, Sonne había señalado su motivación y estilo de juego: “Estoy feliz y complacido de estar aquí. Ser parte de este club. Mi abuela es peruana y decidí ir al equipo nacional, pese a que pasé toda mi infancia en Dinamarca. Soy un jugador que va arriba y abajo, corro mucho por la banda y espero colaborar con asistencias. Juego con gran energía”.

El próximo reto del Sparta será el 8 de febrero, cuando visite a Zlin, en busca de mantenerse firme en la segunda posición y acercarse al Slavia Praga. Sonne y Grimaldo ya empiezan a construir la base de una dupla que podría marcar la diferencia en lo que resta de la temporada, con la mirada atenta y la guía estratégica de Rosický desde la dirección deportiva.

