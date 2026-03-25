Las alarmas continúan encendidas en Alianza Lima a muy pocos días de vivir una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. No solo por los problemas que se generan en el ámbito legal con su máximo rival, si no también por lo que pasa con uno de los miembros de su plantel. Pese a los días de descanso que tuvieron por la pausa del torneo nacional, preocupación se ha generado por Esteban Pavez, que sufrió un duro golpe en el último partido frente a Juan Pablo II, por lo que ahora los hinchas blanquiazules cruzan los dedos para verlo sumar minutos frente a Universitario de Deportes.
En medio de toda esta incertidumbre médica sobre su real disponibilidad, el experimentado volante volvió a pisar suelo peruano para reintegrarse a los trabajos bajo la atenta mirada de Pablo Guede, revelándose además los procesos que seguirá con el club para descartar alguna lesión de gravedad.
La palabra de Pavez previo al viaje
Después del último duelo que tuvo Alianza Lima, antes de la pausa por la Fecha FIFA, frente a Juan Pablo II, el volante chileno no dudó en atender a la prensa nacional, sobretodo para transmitir un poco de calma a la hinchada y dar un mensaje positivo sobre su aparición en el clásico frente a Universitario.
“Salí solo con una fatiga, pero normal. Haré todo lo posible para estar en el próximo partido; creo que no es nada, así que es importante prepararse bien para el siguiente encuentro dentro de dos semanas. Disfruto mucho jugar los clásicos. Sin embargo, estos dos días los aprovecharé para disfrutar con la familia, descansar un poco y regresar con energía”, reveló.
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