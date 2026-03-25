Desde la fecha 5, el Torneo Apertura ya comenzó a dejar sus primeras víctimas en los banquillos. En apenas las jornadas iniciales, varios clubes optaron por cambiar de entrenador debido a los malos resultados. Sin embargo, lo más preocupante es que, tras la salida de Roberto Mosquera, solo queda un técnico peruano en la Liga 1: Jaime Serra al mando de CD Moquegua.
Hasta el momento, ya son varios los técnicos que dejaron su cargo en el campeonato. Entre ellos aparecen nombres como Juan Reynoso, Jaime de la Pava, Hernán Lisi, Ángel Comizzo y Carlos Silvestri, quienes no lograron sostenerse en sus respectivos clubes tras un inicio irregular de temporada.
A esta lista se sumó recientemente Roberto Mosquera, quien presentó su renuncia como entrenador de Sport Huancayo luego de la derrota ante Sport Boys. El propio estratega confirmó su decisión a través de un comunicado en el que anunció su salida del ‘Rojo Matador’.
La salida de Mosquera no solo marca otro cambio de técnico en el torneo, sino que también deja al descubierto un problema que se viene discutiendo desde hace años en el fútbol peruano: la escasa presencia de entrenadores nacionales en la Liga 1.
De hecho, con su renuncia, el panorama se vuelve aún más preocupante. La mayoría de equipos del campeonato están dirigidos por entrenadores extranjeros, principalmente argentinos, lo que reduce considerablemente las oportunidades para técnicos peruanos en la máxima categoría.
A inicios de la temporada, solo unos pocos estrategas nacionales tenían presencia en los banquillos de la Liga 1. Sin embargo, con los recientes cambios y salidas, el número se ha reducido aún más, dejando prácticamente a un solo entrenador peruano dirigiendo en el torneo local.
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