Alianza Lima evalúa adelantar reclamo ante el TAS si la FPF no resuelve el tema de Carlos Stein a la brevedad Alianza Lima presentó un reclamo ante la FPF por irregularidades en los pagos de la plantilla de Carlos Stein, sin embargo, aún no han recibido respuesta alguna. La directiva analiza la posibilidad de ir al TAS si es que el máximo ente deportivo en nuestro país no resuelve pronto el tema.