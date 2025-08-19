La reelección de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol hasta el año 2030 sigue generando reacciones en el balompié nacional. Esta vez, fue el turno de Alianza Lima a través de su gerente general, Fernando Cabada, quien sorprendió al confirmar públicamente que el club íntimo mantendrá una postura de colaboración con la FPF, dejando atrás las tensiones que, hasta no hace mucho, había marcado cierto distanciamiento entre ambas partes.

Dicho pronunciamiento no pasó desapercibido y Cabada confirmó que el respaldo del club es institucional, es decir que es una decisión conjunta la de estar de acuerdo con la reelección, no ha sido motivado por algún interés personal. Al contrario, buscan una mejoría en el fútbol peruano.

“En esta etapa hemos decidido no ser un equipo opuesto o anti Federación, tenemos la esperanza de que haya una buena gestión y que Agustín haga algo que valga la pena para el fútbol. Lo que se le ha pedido es que haya justicia en el fútbol”, expresó Cabada a la prensa.

Fernando Cabada habló sobre la relación que tendrá a partir de ahora con la FPF. (Foto: GEC)

El administrador de Alianza, añadió: “Desde mi ingreso a la institución, asumimos una posición en la cual ni la Federación puede estar lejos del equipo más grande del Perú ni el equipo más grande del Perú puede estar lejos de la Federación, es un tema de coherencia”.

Pese a este acercamiento, Cabada insistió en que el apoyo no significa un cheque en blanco. En sus declaraciones aseguró que la institución estará atenta a cada paso de la gestión federativa: “Estamos apostando a eso y vamos a ser los primeros atentos y vigilantes a que las cosas se cumplan de la mejor manera”, advirtió.

El contexto electoral de la FPF no fue el único tema abordado por el dirigente íntimo. Alianza Lima atraviesa días intensos con participación en Copa Sudamericana, y en medio de la expectativa por su rendimiento en el Torneo Clausura, la reciente incorporación de Pedro Aquino se convirtió en un punto central de atención.

Pedro Aquino fue oficializado por Alianza Lima (Foto: @clubALoficial)

Sobre el fichaje del mediocampista, Cabada reconoció que no estaba en los planes reforzar el plantel en este mercado, pero la salida de Erick Noriega precipitó la decisión. “No estábamos pensando en traer más refuerzos, pero dejamos ir a Erick, quien es un gran elemento y excelente muchacho, y por eso se trajo a alguien de su talla para cubrir ese vacío. Todo fue rapidísimo, nunca vi que se haya hecho algo tan rápido”, señaló.

La llegada de Aquino representa un salto de calidad en el mediocampo blanquiazul y coincide con un calendario desafiante para el equipo dirigido por Néstor Gorosito, que enfrentará compromisos claves en las próximas jornadas. Teniendo de cerca también el duelo clave con Universitario de Deportes.

¿Qué dijo Cabada sobre el clásico peruano?

Así como muy temprano empezaron los pedidos en contra del arbitraje, Cabada contó que Alianza Lima también elevado un reclamo formal. “Acabamos de mandar una carta a CONAR, con copia a FIFA y Conmebol, solicitando que se retire a los árbitros que no deberían trabajar en ninguna parte del mundo, y menos en nuestro torneo. No voy a dar nombres, pero ahí está la carta”, mencionó.

Finalmente, sobre el clásico ante Universitario que se jugará este domingo en el estadio Monumental, el directivo blanquiazul aseguró que el equipo está preparado. “Todos los partidos son importantes, y para ellos nos preparamos de la mejor manera. Nuestra expectativa es positiva, pero nunca triunfalista”, concluyó.

