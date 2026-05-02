Fernando Gaibor, mediocampista de Alianza Lima, se pronunció tras la victoria frente a Deportivo Moquegua y destacó la exigencia del compromiso. El volante ecuatoriano reconoció que el partido fue bastante disputado y que el rival supo complicar en varios pasajes, obligándolos a mantenerse concentrados durante los noventa minutos.

“Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros. Sabíamos que iba a ser un partido complicado por las circunstancias que se está jugando el torneo. Moquegua es un equipo que si bien es cierto tiene poco tiempo en primera, propone un buen fútbol. Tácticamente hace un gran trabajo y eso a veces complica el plan de juego que nosotros queriamos hacer, pero gracias a Dios las oportunidades que tuvimos las pudimos concretar y nos vamos con el triunfo”, comentó Gaibor.

Además, Fernando Gaibor explicó cuál fue el factor determinante para que Alianza Lima pudiera imponerse en el partido. “Pasa por un tema de sacrificio del equipo. En todas las líneas estamos siendo muy solidarios. Eso ha hecho que nos agamos muy fuertes a la hora de defender. Creo que es una de nuestras mayores armas y cada partido crecemos en eso”.

Al ser consultado sobre la fortaleza de Alianza Lima para que siga líder, Gaibor dijo lo siguiente: “La solidaridad que hay en el equipo, la humildad y creo que no hemos vivido momentos fáciles y el equipo tiene la humildad para saber plantear cada partido y eso está reflejado en los resultados”, agregó.

Finalmente, Fernando Gaibor también se refirió a la celebración que se dio tras el tanto de Federico Girotti, resaltando el significado especial que tuvo para todo el plantel de Alianza Lima.

“Todo recae en la humildad de cada uno que está en el equipo. Somos más de 30 jugadores y es normal que a veces no le toque uno u otro. El equipo está priorizando el equipo y eso ha hecho que sea una de nuestras fortalezas hoy en día”.