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Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. CD Moquegua juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, Movistar TV y Zapping).
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Alianza Lima vs. CD Moquegua: horarios del partido
El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este sábado 02 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.