Descentralizado 

Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. CD Moquegua juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV, Movistar TV y Zapping).

Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. CD Moquegua se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Previa

Alianza Lima vs. CD Moquegua: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este sábado 02 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Previa

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. CD Moquegua?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. CD Moquegua será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

Previa

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua.

Previa

El partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua es válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas