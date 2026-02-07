En medio del inicio de temporada y con Alianza Lima enfocado en sus objetivos deportivos, una noticia fuera del campo captó la atención del entorno blanquiazul. Esta vez, el protagonista, Fernando Gaibor, no lo fue por una actuación en la cancha, sino por una resolución que se arrastraba desde hace varios años. Un conflicto contractual que parecía lejano volvió a escena con fuerza. La historia se remonta a una etapa complicada en el extranjero, donde las relaciones entre jugador y club terminaron quebradas. El proceso avanzó en distintas instancias y mantuvo en vilo a las partes involucradas. Finalmente, el fallo llegó desde una de las máximas autoridades del fútbol internacional. Y el desenlace favoreció de manera contundente al futbolista que hoy viste la camiseta blanquizul.

Con el paso de las horas, se conoció que el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió a favor de Fernando Gaibor en su disputa legal con Independiente de Avellaneda. El volante ecuatoriano, actualmente en Alianza Lima, logró que el organismo internacional reconozca una deuda pendiente que el club argentino mantenía desde hace varios años, producto de incumplimientos contractuales.

La cifra establecida por el TAS generó un fuerte impacto en Argentina y en el entorno del propio jugador. El monto total supera el millón y medio de dólares, resultado no solo de la deuda original, sino también de los intereses acumulados por el tiempo transcurrido sin que se haya concretado el pago. Este detalle explica por qué el fallo representa un golpe económico importante para el club de Avellaneda.

El origen del conflicto se remonta al paso de Gaibor por Independiente entre 2018 y 2019. Tras llegar como una apuesta fuerte desde Emelec, el mediocampista tuvo un paso breve y luego fue cedido al fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Al finalizar ese préstamo, el jugador debía reincorporarse, pero denunció falta de pagos y decidió declararse libre, iniciando así el largo proceso legal.

Fernando Gaibor. (Foto: Getty Images)

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR