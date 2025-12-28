La planificación de Alianza Lima para el 2026 ha tomado un rumbo sumamente ambicioso que busca elevar la vara competitiva del plantel desde el primer día de enero. Bajo la nueva dirección técnica de Pablo Guede, la institución blanquiazul ha decidido abandonar la zona de confort de los amistosos locales para sumergirse en un torneo internacional de alta intensidad en tierras charrúas. Esta apuesta no solo busca aceitar el funcionamiento colectivo, sino exponer a los nuevos refuerzos a un nivel de roce que será vital para afrontar la fase previa de la Copa Libertadores, enfrentando a rivales que no darán tregua en la preparación.

La participación en la Serie Río de la Plata 2026 se presenta como el termómetro ideal para medir las verdaderas aspiraciones del cuadro íntimo en una temporada donde la exigencia será doble. La intención de Guede es clara: llegar al inicio de la Liga 1 con un equipo que ya sepa lo que es sufrir y ganar ante potencias de Sudamericana.

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, el fixture de Alianza Lima en este certamen ya tiene tres paradas confirmadas contra rivales de enorme jerarquía, en Montevideo, aunque existe la posibilidad de sumar una cuarta fecha de acuerdo a las gestiones de última hora.

Debuta con Independiente: Alianza Lima jugará la Serie Rio de la Plata como pretemporada en Uruguay

El calendario tentativo para el equipo peruano iniciará el 10 de enero frente a Independiente de Avellaneda, el histórico “Rey de Copas”. Cuatro días después, el 14 de enero, los blanquiazules se verán las caras ante San Lorenzo de Almagro, y cerrarán esta primera fase el 18 de enero frente al Colo Colo de Chile, en un duelo que siempre genera expectativa por la hermandad entre ambas instituciones.

Además de estos tres compromisos, la organización del torneo evalúa la inclusión de un cuarto rival de peso. El nombre que se baraja en las oficinas es el de Olimpia de Paraguay, aunque esta posibilidad aún depende del visto bueno final de los organizadores de la Serie Río de la Plata para ser incluido formalmente en el fixture oficial.

Para Pablo Guede, estos enfrentamientos serán determinantes para definir su once titular de cara a la Copa Libertadores. El estratega argentino conoce muy bien el fútbol rioplatense y sabe que el ritmo de juego que encontrará en Uruguay servirá para potenciar la resistencia física y la respuesta táctica de sus dirigidos bajo presión constante.

Cabe resaltar que este torneo, aunque aún no ha sido confirmado de manera oficial, en ediciones anteriores ha sido transmitido por la plataforma de Disney Plus, por lo que se espera que en esta ocasión sea de igual manera para todos los fanáticos del conjunto ‘blanquiazul’.

Alianza Lima el mejor peruano en el ranking IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó el ranking de clubes y Alianza Lima figura como el mejor equipo peruano, seguido por Univesitario. Este ranking abarca lo hecho entre diciembre 2024 y noviembre 2025 y en el primer lugar figura París Saint-Germain, seguido de Real Madrid y Chelsea.

Los ‘blanquiazules’ aparecen en el puesto 103 con 155 puntos y es el primero de los clubes peruanos. Por otro lado, los ‘cremas’ está en el lugar 181 con 111 unidades. Más atrás viene Cienciano en el lugar 249 con 88 puntos, seguido por Melgar que está 311 con 78 unidades y Sporting Cristal se ubica en el lugar 378 con 68 puntos.

