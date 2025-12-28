En los últimos días, Cecilio Waterman volvió a tomar protagonismo en el radar peruano luego de anunciarse su fichaje por un club que estará presente en un torneo donde Alianza Lima también competirá. El delantero panameño, recordado por su irregular paso en Matute, pero también por su posterior resurgir en el fútbol chileno, inicia una nueva etapa que lo colocará nuevamente en la órbita blanquiazul. Con el arranque del 2026 a la vuelta de la esquina, el atacante tendrá la oportunidad de mostrarse en un certamen que reúne a equipos de peso sudamericano y, como suele pasar en estos casos, ya se habla de una posible “ley del ex” que podría encender el inicio de temporada.

Tras coronarse campeón con Coquimbo Unido y despedirse con cifras destacadas, el atacante decidió cerrar ese ciclo con un mensaje emotivo para la hinchada aurinegra. Pese a que el club buscó su continuidad, Waterman optó por un nuevo rumbo y en cuestión de días terminó sorprendido a todo Chile con su anuncio oficial.

La Universidad de Concepción lo presentó como su “regalo de Navidad” para el 2026, generando una fuerte respuesta entre sus hinchas, que veían al delantero como un viejo conocido que regresaba en uno de los mejores momentos de su carrera. El club celebró su llegada con un mensaje contundente y apelando a la nostalgia de su primera etapa, cuando dejó goles y actuaciones que lo hicieron uno de los favoritos del plantel.

Waterman vuelve al club chileno después de cinco años. En su primera etapa, anotó 17 goles en 32 partidos, números que lo convirtieron en una pieza importante del equipo. Su regreso se da luego de una temporada brillante con Coquimbo Unido, donde marcó 12 tantos y se consolidó como uno de los hombres claves en el título nacional.

El panameño también llega con roce internacional reciente. Fue parte de la selección de Panamá que aseguró su presencia en la Copa del Mundo 2026, lo que terminó de elevar su valor dentro del mercado sudamericano y reforzó la apuesta del cuadro del “Campanil” por colocarle nuevamente la camiseta amarilla y azul.

El cruce con Alianza Lima en el horizonte

Uno de los elementos que más llamó la atención del fútbol peruano es que la Universidad de Concepción será uno de los clubes presentes en la Serie Río de la Plata 2026, torneo donde Alianza Lima es el único representante del país. Los blanquiazules, bajo la dirección de Pablo Guede, tendrán rivales de alto nivel para preparar su temporada, y entre ellos aparece el club del nuevo delantero panameño.

Aunque el fixture final todavía espera la oficialización del certamen, entre los equipos participantes figuran Colo Colo, Olimpia, Cerro Porteño, Peñarol, Independiente, San Lorenzo, River Plate, Nacional, y también Universidad de Concepción, lo que abre la puerta al reencuentro entre Waterman y el conjunto íntimo.

Alianza Lima afrontará el torneo desde el 10 hasta el 23 de enero y ya tiene fechas tentativas contra Independiente, San Lorenzo y Colo Colo. Una eventual programación frente al cuadro chileno sería uno de los duelos más comentados por el hincha peruano, considerando el recuerdo fresco que dejó el delantero durante su paso por La Victoria.

Waterman, quien ha reconocido que su año en Perú fue complicado por lesiones y falta de continuidad, vive una etapa completamente distinta. Tras su campeónato con Coquimbo, declaró que “la vida da revanchas”, frase que muchos han tomado como un guiño a su posible revancha futbolística frente a su exequipo.

