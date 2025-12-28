Universitario de Deportes se mueve con cautela, pero con decisión en la construcción del equipo que buscará el tetracampeonato en la temporada 2026. Con Javier Rabanal a la cabeza, el club inició un reordenamiento en todas las líneas, y una de las zonas que más atención genera es el ataque, donde la llegada de Sekou Gassama se suma a un grupo que mezcla nombres consolidados, competencia directa por el puesto y juveniles que ya vienen pidiendo espacio. Mientras la directiva define los últimos refuerzos y el comando técnico analiza perfiles, en Ate consideran que el frente ofensivo debe ser uno de los motores para afrontar tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.

La incorporación de Sekou Gassama fue el movimiento que abrió oficialmente la reconfiguración ofensiva. El atacante hispano-senegalés, de 30 años, llega tras su etapa en el fútbol español y con un recorrido que incluye pasos por Valencia, Almería, Málaga, Fuenlabrada y clubes de Chipre y Argelia. Su potencia, juego de espaldas y capacidad para fijar centrales son las virtudes que Universitario busca potenciar bajo una idea más vertical y agresiva.

En la interna crema reconocen que el ex Eldense llega con un reto inmediato: ponerse a punto lo antes posible luego de un semestre sin actividad competitiva. Aun así, en Ate valoran que su perfil es distinto a lo que tuvo el equipo en los últimos dos años, especialmente tras las salidas de Dorregaray y Churín, quienes nunca lograron consolidarse como alternativas estables.

Alex Valera será el primer gran competidor de Gassama. El goleador crema cerró el 2025 con 17 tantos entre Liga 1 y Copa Libertadores, además de 6 asistencias. Su regularidad y adaptación al juego crema lo mantienen como principal referencia ofensiva, aunque Rabanal quiere un plantel en el que nadie tenga el puesto asegurado. La presencia del senegalés apunta justamente a elevar ese nivel de disputa.

José Rivera completa el tridente principal de atacantes. El extremo, que también puede desempeñarse como segundo punta, terminó el último campeonato con 12 goles y un aporte determinante en partidos decisivos. En Campo Mar consideran que su versatilidad será clave para las variantes tácticas de Rabanal, que en Independiente del Valle solía alternar esquemas con dos o tres delanteros.

La sangre joven que pide su oportunidad

Detrás de los tres mayores, aparecen dos futbolistas de la casa que empiezan a ganar terreno: Rodrigo Dioses (20 años) y Nicolás Rengifo (18). El comando técnico valoró su evolución física durante el 2025 y no descarta darles minutos en el torneo local. La competencia interna será alta, pero ambos son considerados parte del proyecto deportivo que se busca sostener a mediano plazo.

A pesar de no ser delantero, Jairo Concha también será una pieza ofensiva recurrente. El volante ofensivo viene de su mejor año desde que llegó al club, con 9 goles y 10 asistencias entre torneos nacionales e internacionales. Para Rabanal, Concha será el nexo entre el mediocampo y el ataque, y su presencia puede potenciar el rendimiento de Valera o Gassama en el área.

En Campo Mar reconocen que la idea es construir una delantera capaz de alternar registros: presión alta, ataques más directos y asociaciones por dentro. Rabanal ya trasladó al plantel parte de su plan de juego, uno que en Ecuador se caracterizó por equipos veloces para cambiar de ritmo y agresivos en los metros finales.

La llegada de Gassama y la consolidación de Valera y Rivera no serán las últimas decisiones en ofensiva. Desde Ate aseguran que el mercado aún no está cerrado, y no descartan una pieza más si se libera espacio en la plantilla. El objetivo es tener un abanico amplio para no repetir los problemas de profundidad que aparecieron en algunos tramos del 2025.

Por ahora, el entrenador español ya tiene un panorama claro para comenzar la pretemporada. Con nombres de experiencia, proyección y un refuerzo de perfil distinto, Universitario intentará que su ataque vuelva a ser determinante en la carrera por el tetracampeonato y en una Copa Libertadores donde la exigencia será mucho mayor.

